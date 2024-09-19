Fed決策／聯準會果斷降息2碼 開啟寬鬆周期

美國聯準會（Fed）18日一口氣降息2碼，以提振勞動市場，且根據點狀圖預測，19位決策者中有10人傾向於今年最後兩次利率會議上，至少會再降2碼。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）以11比1的投票結果，將聯邦資金利率目標下調至4.75%~5%，如此堪稱果斷的行動凸顯出決策者愈來愈擔心就業市場的形勢。

根據會後聲明，「委員會對通膨可持續滑向2%的信心已更足，認為實現充分就業和物價穩定雙重目標的風險基本平衡」。此外，除了讓通膨回歸目標，官員們「強烈致力於支持充分就業」。

從會後發布的點狀圖可得知，官員們目前預測今年至少會再降息2碼，2025年還會再降息4碼（1個百分點），同時再次將長期聯邦資金利率預期從2.8%上調至2.9%。

決策聲明顯示，官員將根據「將發布的經濟數據、不斷變化的前景和風險平衡」考慮對利率進行「額外調整」。

Fed主席鮑爾在會後記者會上說，Fed發布的經濟預測摘要SEP，並未提到決策委員亟欲讓事情一步到位，「過程會隨時間演進」。

官員們更新了經濟預測，將2024年底失業率預測中值從6月的4%提高到4.4%，比目前的4.2%小幅上揚。至於對2024年底通膨率的預測中值降至2.3%，對經濟成長的預測中值也降至2%。不過決策者仍然認為通膨要到2026年才能回到2%的目標水準。

鮑爾在記者會上也坦承，從利率預測來看，官員們的立場從6月至今發生很大變化，但聯準會並不認為自身行動落後與利率曲線，聯準會對降息一直很有耐心，「沒有人應當盯著今天降息2碼的決定，然後說這是Fed今後的新速度」。

這次唯一不支持降息2碼的決策官員，是理事鮑曼（Michelle Bowman），她認為只降1碼就夠，立場向來偏鷹的她是2005年以來唯一一個對利率決議持異議的理事，也是2022年以來第一位對決策投反對票的FOMC成員。