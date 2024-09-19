Fed決策／點狀圖說了什麼...
Fed 9月「點狀圖」和其他預測
聯邦資金利率（中值）預測
2024年底預估會降到4.4%，低於6月時預測的5.1%；十位官員預估今年會降息4碼或更多，其餘九人預估降3碼或更低
2025年年底利率3.4%，低於6月預測的4.1%
2026年年底利率2.9%，低於6月預測的3.1%
2027年年底利率為2.9%
長期聯邦資金利率2.9%，6月時預測2.8%
失業率預測
2024年是4.4%，6月時估4%
2025年是4.4%，6月估4.2%
2026年是4.3%，6月估4.1%
2027年是4.2%
長期失業率是4.2%，與6月預測一致
通膨預測
2024年整體PCE通膨率是2.3%、核心PCE通膨率是2.6%，6月時預估值分別為2.6%與2.8%
2025年整體PCE通膨是2.1%、核心PCE通膨是2.2%，6月估均為2.3%
2026年整體與核心PCE通膨都是2.0%，6月也估2.0%
2027年整體與核心PCE通膨都是2.0%
GDP預測
2024年GDP成長2.0%，6月時預估2.1%
2025~2027年GDP增速均為2.0%，與6月時看法一致
長期GDP成長率為1.8%，6月也估1.8%
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