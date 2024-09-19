Fed一口氣降息2碼護經濟 年底前會再降2碼

美國聯準會（Fed）於美東時間18日下午2時（台北19日凌晨2時）宣布2碼，基準利率來到4.75~5.0%，這是Fed四年來首次降息，CNBC形容，Fed以積極的開始啟動其降息周期，以捍衛經濟。

美國就業市場疲態盡顯，加上通膨也已趨緩，聯準會決策小組FOMC決議一次降息2碼，也確認了市場最近一周才轉向的預期正確無誤。

CNBC報導指出，扣除在新冠疫情期間的緊急降息，FOMC上次一口氣降息2碼是2008年全球金融海嘯期間。

根據「點狀圖」，決策官員認為今年底前會再降息2碼，至4.25%~4.5%，接近市場預期。