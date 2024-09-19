Fed降息1碼或2碼 傳達的訊息和可能的市場反應大不同

綜合外媒報導，分析師表示，美國聯準會（Fed）9月例會決策即將出爐，降息1碼（0.25個百分點）與降2碼引起的市場反應將迥然不同。

如果Fed決議降息2碼，釋出的訊息和可能的市場反應如下：

--強烈傳達聯邦公開市場操作委員會（FOMC）十分「鴿派」的展望，且凸顯以達成雙重職責（兼顧物價穩定與就業最大化）為優先。

--此舉將延續這波經濟周期，並傳達對戰勝通膨的信心。美國10年期公債殖利率將在未來數月攀升，一如2023年12月Fed意外「轉鴿」後的情形。

--市場價格顯示，已對這個周期降息250個基點反應過了，所以2年期美債殖利率進一步下滑空間有限。

--美元大致將震盪走低，但美債殖利率曲線陡峭化和風險規避買盤可能使美元斷斷續續有撐。

--股市漲勢分布將擴散開來，全球股市表現將超越美股。原因包括：美股目前價位已提前反映降息利多，而世界其他股市迎來成長順風和金融情勢寬鬆的助益。

--經濟預測和「點狀圖」仍重要，但重要性比往常低。因為在決策不確定性高得異常的此刻，降息幅度將傳達最主要的訊息，其餘訊息則屬次要。

--顯然，大幅降息若以「預防性」、「主動出擊」的名義為之，更能使美股看漲、美債看跌。相較下，若是市場從Fed政策聲明或主席鮑爾記者會發言嗅出對經濟衰退「恐慌」或「顧慮加劇」的味道，就另當別論。

如果Fed決策降息1碼，釋出的訊息和可能的市場反應如下：

--這將觸動市場規避風險浪潮，各大資產市場（股票、債券、信貸、新興市場）都將湧現失望性賣壓，並且顛覆美元近來回貶走勢。

--波動率將竄升，因貨幣政策較預期緊縮，比寬鬆幅度大於預期的驚喜，對市場衝擊總是較大。

--2年期美債殖利率與10年期殖利率曲線可能再度「倒掛」。

--若小幅降息伴隨著「鴿派」的經濟預測與點狀圖，因為這種組合有損Fed政策公信力，美元即使走強也維持不了多久。

--如果樂觀的經濟展望與點狀圖，給小幅降息充分的支持論據，那麼美債可能大跌，市場波動持續，美元將隨避險買盤湧現和殖利率上揚而挺升。美股將在接下來數日或數周大跌；但若Fed傳達這波經濟周期尚未結束的訊息，則較長期牛市不致脫軌。

整體而言，彭博經濟學家的看法是，Fed這次可能傾向「鴿派」降息2碼。若是Fed這次利率決策令市場失望，對美國經濟成長和Fed政策可信度會構成更大的問題與打擊。