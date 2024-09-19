日出口不如預期 對美外銷3年首降

日本八月出口成長放緩且遠不如預期，對美國外銷出現近三年來首見頹勢，顯見日本經濟復甦前景不明。

出口數據不如預期，可能會讓日本央行（日銀）本周開會有更多理由保持按兵不動。彭博調查顯示，經濟學家一致預料日銀本周會按兵不動，但許多人認為第四季會升息。

日本財務省昨公布，八月出口較去年同期成長百分之五點六，但增幅低於七月百分之十點二，也不如市場原估的百分之十點六，主要受汽車出口衰減百分之九點九的影響，建設和採礦機械外銷也下滑；至於進口成長百分之二點三，也遠不如經濟學家原估的成長百分之十五，貿易逆差擴大至六九五三億日圓。

就出口目的地來看，日本對美國出口下滑百分之○點七，是近三年首見衰減；對歐洲出口下降百分之八點一，而對中國大陸出貨量則成長百分之五點二。