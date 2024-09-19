「避險基金天王」達里歐：五大力量 形塑全球經濟

有「避險基金天王」稱號、避險基金龍頭橋水（Bridgewater）共同創辦人達里歐（Ray Dalio），18日在新加坡舉行的米爾肯研究院亞洲峰會上，點出將形塑全球經濟發展的五大力量。

第一、債務：達里歐擔心美國要如何管理巨額債務。聯準會（Fed）將基準利率維持在23年來最高水準，聯邦政府為了償債，今年來光利息就花了1.049兆美元，較去年大增30%，今年全年預計要支付1.158兆美元。

第二、國內秩序：在美國大選前，他提及與美國政治相關的國內秩序問題。他說，「由於財富和價值的巨大差距，左翼和右翼之間存在不可調和的分歧，連政權有序交接都遭到質疑」。

第三、強權衝突：他的第三項顧慮是地緣政治，主要是美中關係，這被南海海域爭端、台灣政治地位，以及經濟關稅議題等一連串持續進行的緊張局勢所主導。他指出，「對戰爭的恐懼」很可能發揮作用，以相互保證毀滅來避免戰爭爆發，但這種不穩定狀態會導致混亂無序的局面。達里歐沒點明引爆戰爭的導火線。

第四、大自然的力量：在歷史上，大自然不可抗的力量，對人類和社會的威脅比戰爭更大，「大自然的作為、旱澇和疫情讓更多人送命，也是國際秩序改變的重要成因」。他強調，氣候變遷的代價會日益增加。

第五、科技：達里歐還說，如果能採用並適當投資，科技會「非常棒」，生產力將能獲得潛在的巨大效益。科技可以產生獨角獸公司，這時能讓一小部分人的生活或財富得以改善。他更進一步表示，「誰贏得科技戰，就贏得軍事戰」。