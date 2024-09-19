小摩：Fed 降息不會天搖地動 「新債券天王」認為出手太慢

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國聯準會在台灣19日凌晨2時公布利率決策，各界一致認定Fed這次就會啟動降息周期。路透
美國聯準會在台灣19日凌晨2時公布利率決策，各界一致認定Fed這次就會啟動降息周期。路透

美國聯準會（Fed）在台灣19日凌晨2時公布利率決策，各界一致認定Fed這次就會啟動降息周期。摩根大通（小摩）執行長戴蒙認為，Fed不管是降1碼或2碼，都不會造成「天搖地動」的影響，有「避險基金天王」美譽的達里歐也說，Fed降息幅度並非改變市場大局的因素；兩人都說，關鍵是經濟基本面表現。

戴蒙17日說，Fed需要降息，但「Fed升息還是降息都是小事，因為重點是實體經濟」，降1碼或2碼不會有「天搖地動」的影響。他重申最關注的議題是地緣政治局勢，包括烏克蘭與中東的戰爭、及美中關係，「人們太過聚焦於『我們會軟著陸還是硬著陸？』」「老實說，這些是縈繞在我們多數人心頭，但沒那麼重要」。

財經大咖看Fed利率展望
財經大咖看Fed利率展望

達里歐18日在新加坡的一場會議上也說，長期來看，只要決策官員最終必須降低實質利率，以允許日增的債務還息順利，Fed本周的政策行動「沒什麼差別」，「Fed必須讓利率維持在夠高的水準，以滿足債權人獲得實質報酬（的需求），但（利率）又不能高到讓債務人出問題」。

他認為，反而可能是中國大陸經濟減緩的風險持續揮之不去。他說，他家族理財室的資產組合，持續投資中國大陸，但中國大陸正存在「實際問題」。

有「新債券天王」之稱的雙線資本創辦人岡雷克（Jeff Gundlach）指出，由於美國經濟已處於衰退，Fed的緊縮政策維持時間過長，他預測Fed本周將降息2碼，並今年底前共下調利率5碼。他認為Fed已落後經濟趨勢，給Fed「不及格」的分數，主張Fed應更早降息，「我們已處於衰退之中。」

Fed 降息

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