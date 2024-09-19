貝萊德、微軟催生AI基金

貝萊德（BlackRock）正準備與微軟聯手，推出一個規模超過300億美元的人工智慧（AI）基金，將用來建設資料中心和能源專案等基礎設施，以滿足AI日益增長的需求。輝達（Nvidia）將就工廠設計和整合提供建議。

貝萊德和微軟17日發表聲明表示，這項名為「全球AI基礎設施投資夥伴關係」（GAIIP）的計畫，旨在吸引300億美元的私募股權資金，並藉以支持高達700億美元的額外債務融資，總計可進行1,000億美元的投資。

聲明說，大部分的基礎設施投資將在美國進行，有一部分資金則會部署在美國的合作夥伴國家。

其他參與者包括貝萊德今年初宣布以125億美元收購的全球基建合夥公司（GIP）、總部位於阿布達比的MGX，以及用專業知識提供支持的輝達。

這個新基金將解決構建AI產品時驚人的電力和數位基建的需求。市場如今預期，AI產品在未來幾年將遭遇嚴重的容量瓶頸，而AI運算能力對能源的需求，也遠高於以前的技術創新，使現有的能源基建不堪重負。

國際能源總署（IEA）估計，全球資料中心的耗電量，到2026年時可能超過1,000 TWh，是2022年的兩倍多。

貝萊德曾強調，能源領域是該公司追求成長的最大機會之一。貝萊德執行長芬克（Larry Fink）在這次聲明中也說：「調動私人資金建設資料中心和能源項目在內的AI基礎設施，將釋放數兆美元的長期投資機會」。

微軟總裁史密斯說，美國和全世界都需要更多的資本投資，加速開發必要的AI基礎設施，這樣的努力是重要的一步。

輝達執行長黃仁勳另指出：「加速運算和生成式AI正推動下一次工業革命，對AI基礎設施的需求不斷增長。」

例如MGX就是在阿布達比主權財富基金Mubadala資助下，於今年稍早成立的公司，目的是推動該國的AI發展。MGX有意加入OpenAI下一輪籌資，已對此進行磋商。