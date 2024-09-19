貝萊德、微軟催生AI基金

經濟日報／ 編譯季晶晶林奇賢／綜合外電
貝萊德準備與微軟聯手推出新的人工智慧基金，用來建設資料中心和能源專案等基礎設施。 （路透）
貝萊德準備與微軟聯手推出新的人工智慧基金，用來建設資料中心和能源專案等基礎設施。 （路透）

貝萊德（BlackRock）正準備與微軟聯手，推出一個規模超過300億美元的人工智慧（AI）基金，將用來建設資料中心和能源專案等基礎設施，以滿足AI日益增長的需求。輝達（Nvidia）將就工廠設計和整合提供建議。

貝萊德和微軟17日發表聲明表示，這項名為「全球AI基礎設施投資夥伴關係」（GAIIP）的計畫，旨在吸引300億美元的私募股權資金，並藉以支持高達700億美元的額外債務融資，總計可進行1,000億美元的投資。

聲明說，大部分的基礎設施投資將在美國進行，有一部分資金則會部署在美國的合作夥伴國家。

其他參與者包括貝萊德今年初宣布以125億美元收購的全球基建合夥公司（GIP）、總部位於阿布達比的MGX，以及用專業知識提供支持的輝達。

這個新基金將解決構建AI產品時驚人的電力和數位基建的需求。市場如今預期，AI產品在未來幾年將遭遇嚴重的容量瓶頸，而AI運算能力對能源的需求，也遠高於以前的技術創新，使現有的能源基建不堪重負。

國際能源總署（IEA）估計，全球資料中心的耗電量，到2026年時可能超過1,000 TWh，是2022年的兩倍多。

貝萊德曾強調，能源領域是該公司追求成長的最大機會之一。貝萊德執行長芬克（Larry Fink）在這次聲明中也說：「調動私人資金建設資料中心和能源項目在內的AI基礎設施，將釋放數兆美元的長期投資機會」。

微軟總裁史密斯說，美國和全世界都需要更多的資本投資，加速開發必要的AI基礎設施，這樣的努力是重要的一步。

輝達執行長黃仁勳另指出：「加速運算和生成式AI正推動下一次工業革命，對AI基礎設施的需求不斷增長。」

例如MGX就是在阿布達比主權財富基金Mubadala資助下，於今年稍早成立的公司，目的是推動該國的AI發展。MGX有意加入OpenAI下一輪籌資，已對此進行磋商。

美國 財富

延伸閱讀

賀錦麗曾害少女癱瘓？微軟：俄羅斯放的假訊息

AI PC新品陸續問世 代工廠出貨量看增

核能股翻紅 基金大咖押寶 俄羅斯考慮管制鈾礦出口成隱憂

亞洲新興債 迎黃金年代

相關新聞

Fed一口氣降息2碼護經濟 年底前會再降2碼

美國聯準會（Fed）於美東時間18日下午2時（台北19日凌晨2時）宣布2碼，基準利率來到4.75~5.0%，這是Fed四...

Fed決策／聯準會果斷降息2碼 開啟寬鬆周期

美國聯準會（Fed）18日一口氣降息2碼，以提振勞動市場，且根據點狀圖預測，19位決策者中有10人傾向於今年最後兩次利率...

Fed降息2碼…美股先盛後衰 道瓊收跌103點

聯準會降息半個百分點，股市在動盪中收盤走低。這次大幅降息最初受到交易員的歡呼，但也確實引發人們對聯準會試圖在潛在的經濟疲...

日出口不如預期 對美外銷3年首降

日本八月出口成長放緩且遠不如預期，對美國外銷出現近三年來首見頹勢，顯見日本經濟復甦前景不明。

小摩：Fed 降息不會天搖地動 「新債券天王」認為出手太慢

美國聯準會（Fed）在台灣19日凌晨2時公布利率決策，各界一致認定Fed這次就會啟動降息周期。摩根大通（小摩）執行長戴蒙...

「避險基金天王」達里歐：五大力量 形塑全球經濟

有「避險基金天王」稱號、避險基金龍頭橋水（Bridgewater）共同創辦人達里歐（Ray Dalio），18日在新加坡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。