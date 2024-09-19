CRM軟體巨擘推新商業模式 和AI對話每次收費2美元

客戶關係管理（CRM）軟體巨擘Salesforce揭櫫人工智慧（AI）策略的轉向，表示其AI工具能在不須人類監督的情況下處理任務，並改變收費方式：每次AI對話收2美元。

以開啟「軟體即服務」（SaaS）時代為人所知的Salesforce，主要透過訂閱制提供電腦應用程式（App）租賃管道，但隨著生成式AI問世撼動各行各業，該公司也重新思考其AI商業模式。

Salesforce在本周舉行的Dreamforce年度大會表示，其打造用於執行客戶服務和銷售會議排程的AI代理人（agent），每次對話將收費2美元。

許多軟體商都已推出AI助理，最知名者當屬微軟Copilot，但Salesforce最新版AI軟體要在沒有人類監督情況下運行，「和仰賴人類提出要求的過時機器人不同」。

這象徵Salesforce重大變革，因該公司直到最近都還聚焦打造人類協助的AI工具。