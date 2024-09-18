Fed決策前風向偏降息2碼 鮑爾這麼解釋可免驚嚇市場

美國聯準會（Fed）將於美東時間18日下午2時（台北凌晨2時）宣布啟動降息循環，FedWatch網站顯示期貨市場交易員認為降息2碼（0.5個百分點）的機率為65%、降1碼機率為35%。但截至上周四時，市場仍一面倒認定Fed初次會降息1碼，為何短短數日內市場風向丕變？降1碼或2碼有何差別、對金融市場又有何影響？

隨著Fed表明政策焦點已從通膨轉向勞動市場，而通膨趨緩至接近2%目標、勞動市場最近又顯露疲態，使「降息勢在必行」成為市場共識。爭議點在於首次降息幅度的大小。

最近美國公布的通膨、就業和景氣數據皆溫和，Fed決策官員的公開談話也指向降息將循序漸進。例如Fed主席鮑爾就在7月底例會表示，9月降息2碼「不是我們此刻考慮的事」。

權威財經媒體報導扭轉風向

就在市場幾乎認定Fed 9月將降息1碼時，華爾街日報（WSJ）和金融時報（FT）13日不約而同引述未具名消息來源，披露Fed決策官員正在評估，這波寬鬆循環該不該一開始就大幅降息，即一口氣降2碼。由於聯邦公開市場操作委員會（FOMC）17-18日例會舉行在即，在會前官員靜默期兩大財經媒體同時刊出內容相似的報導，格外引人注目。

FT專欄作家吉爾斯表示，他不知這兩篇報導的確切消息來源為何，但他擔任財經記者多年，深知FT和WSJ對新聞記者訂有嚴格的消息來源要求。金融市場隨即把兩篇報導同時發布解讀為Fed內部放出「風聲」。

這使市場對Fed降息2碼的希望死灰復燃。芝商所FedWatch網站顯示，交易員認為Fed降息2碼的機率已從一周前的30%上下，升至上周末的將近50%，到本周又升破60%、甚至直逼70%。

9月例會主題：風險平衡與管理

Fed主席鮑爾8月23日在傑克森洞央行年會演講時表明，調整貨幣政策「時機已來臨」，這已為9月例會降息定調。鮑爾同時表示，往後降息的時機和步調，將視三要素而定：經濟數據、展望變化、風險平衡。

最近美國出爐的經濟數據都不慍不火，有好有壞，光從數據面來看，9月似乎應該降息1碼。

然而，Fed這次會可望聚焦於風險平衡。Fed肩負兩大職責：物價穩定與就業最大化。在通膨滑向2%目標趨勢確立後，就業已成為首要考量。Fed前顧問英格利許說：「這次會議的關鍵議題，是他們對風險平衡的認知。若擔心成長與就業甚於通膨，就很可能採取一些保險措施。」那意味一口氣降息2碼。

Fed官員常形容自己的職責是「風險管理」--在「通膨復熾」與「失業率加速攀升」這兩種風險之間權衡輕重。利率決策往往取決於哪一種風險會導致更高的經濟代價。過去兩年半來，風險管理偏向積極打通膨；今後重點可望轉向預防勞動市場進一步減弱，進而拖累經濟向下沉淪。

從風險平衡與管理角度來看，9月一啟動降息就大動作降2碼，更能防範經濟「硬著陸」風險。對照下，若初次只降1碼，但後來勞動市場急轉直下，日後追悔的可能性較大。

訊息傳達方式左右市場反應

假如FOMC這次決議降息2碼，鮑爾在會後記者會上的溝通技巧勢必面臨重大考驗。

反對降2碼的人士擔心，大幅降息可能凸顯出Fed已在7月錯失降利率先機，如今只能加速追趕。若是鮑爾對外溝通不良，可能讓市場嗅到Fed「慌了」的味道，對央行決策產生信心危機。在選前政治敏感氣氛下，大幅降息也可能助長Fed為執政黨候選人助選的陰謀論。

但鮑爾可在記者會上詳細闡述利率決策背後的邏輯，娓娓道來近來經濟展望有何變化，並且佐以最新一季的經濟預測，其中包括最受金融市場關注、呈現官員利率落點預測的「點狀圖」。

利率調整幅度vs.利率水位落差

有一種說法可合理化最新利率決策，關鍵是必須把利率的「調整幅度」與「水位落差」分清楚。

降1碼的理由是：經濟看來沒問題，真有必要快速降息嗎？沒必要。

降2碼的理由可這麼解釋：通膨既已控制下來，Fed政策利率還必須保持在那麼高的水位嗎？沒必要。所以大可降息2碼，讓利率儘快從限制經濟成長的超高水位降下來，恢復到正常水準。（聯邦資金利率目前為5.25%~5.5%，相較於美國8月通膨年增率2.5%，足足高出2.5個百分點至3個百分點。）

換言之，若是聚焦於利率水位，或許就會得到大幅降息的結論；如果聚焦於調整幅度，就只有降息1碼能自圓其說。

最後市場接收到的訊息會是「Fed緊張兮兮降2碼以防經濟衰退」，或是「歡喜降2碼慶祝戰勝通膨」，或「小心翼翼降1碼唯恐通膨復熾」，將考驗鮑爾的溝通能力，也將決定金融市場的反應是悲是喜。