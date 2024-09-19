反壟斷官司勝訴 Google推翻歐盟17億美元處罰

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

在科技巨人商業行為遭放大檢視之際，搜尋市場龍頭Google訴請推翻歐盟執委會15億歐元（17億美元）罰款的上訴案獲判勝訴。

歐盟普通法院18日接受「執委會大多數的評估」，也就是Google運用市場支配地位攔阻對手線上廣告服務，但同時撤銷此案判罰Google的巨額罰款。

歐盟競爭事務主管薇絲塔格2019年對Google提起反托辣斯訴訟，指稱這個搜尋巨人2006至2016年期間，將違反競爭法規的限制強行加諸在第三方網站上，並重罰15億歐元，因為反映「嚴重且持續」違法。

但盧森堡的歐盟普通法院發現，執委會未能「在評估所謂不公平合約條款的期間時，把所有相關情況都納入考量」。

執委會表示，已「留意」法院判決，且「會細讀判決書並思考可能的下一步」。執委會可能上訴。

Google說：「此案只涉及非常狹隘的文字搜尋廣告，刊登於為數有限的出版商網站。我們在2016年已對合約做了調整，移除相關條款，甚至在執委會裁決之前。我們很欣慰，法院認清原始裁決的謬誤並撤銷罰款。」

近幾年來歐盟與Google因三起案件槓上法庭，此案是其一。Google因這三樁官司合計挨罰約82.5億歐元。批評者聲稱，Google已壟斷線上廣告市場，而反托辣斯行動緩不濟急又成效不彰。

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