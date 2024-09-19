Meta推青少年IG帳號 加強隱私與家長控制

社群媒體巨擘Meta針對18歲以下用戶推出加強隱私與父母控制的Instagram（IG）帳號，盼藉此處理社群媒體對青少年帶來負面影響的問題。

Meta在17日宣布，本周起會自動將所有選定的IG帳號轉成「青少年帳號」，預設為私密帳號，並採用最嚴格的設定。這類帳號被限定只能與他們追蹤或已經設為好友的帳號傳送訊息與進行標註，同時減少成人內容、夜間啟動自動靜音，而且每天使用60分鐘後就會跳出關閉App的通知。

16歲以下的用戶若要更改預設內容，只能經由父母許可。父母將獲得一組設定，能監控子女在IG上的往來互動，並限制他們的使用。

先前一些研究證實，社群媒體的使用與高度憂鬱、焦慮和學習障礙有關，尤其影響年輕的使用者。

Meta、字節跳動的TikTok與Goolge的YouTube，都已面臨代表兒童和學童所提出、控告社群媒體有成癮本質的數百件訴訟。去年，包括加州和紐約在內的美國33州，控告Meta等社群平台在危險方面誤導大眾。

有鑑於此，IG進行大改版，新設家長管控功能，還計劃明年將使用AI辨識謊報年齡的兒童，然後自動將其納入受限制的青少年帳號。Meta表示，將在60天內於美國、英國、加拿大和澳洲把辨識後的使用者，納入青少年帳號，在歐盟則是今年稍後完成；世界其他地區的青少年則會在明年1月開始被納入青少年帳號。

IG負責人莫塞里表示，公司已預料到將損失相當數量的新增青少年帳號，以及青少年的參與度，但「我得相信，贏得家長的信任並讓家長放心，將有助於業務的長期發展」。

同樣是改版，另一個社群媒體Snapchat則是更新排名和推薦影音內容的演算法，以吸引年輕用戶的目光。先前Snapchat的動態主要是使用者親友發布的內容，如今則是改成用更激進的方式，推送用戶社交圈之外的內容。