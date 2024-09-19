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小摩CEO：年輕人應少玩社群媒體 多讀書

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

摩根大通執行長戴蒙說，年輕人應該多花時間讀書，少花時間瀏覽社群媒體，因為這完全是在浪費時間。

Business Insider報導，美國最大銀行的執行長戴蒙出席喬治城大學普薩羅斯金融市場與政策中心的年會時，被問到會給與會學生什麼建議時，他回答：「對你們大多數人來說，建議是關掉TikTok、臉書，這完全是浪費時間的蠢事。」

現年68歲的戴蒙說，飽覽群書與多涉獵歷史書籍，會是更好的時間運用方式。他說，「我對學生的建議是，學習、學習、再學習」，「如果你傾向民主黨，閱讀共和黨派的意見、那些好的部分；如果你傾向共和黨，了解民主黨派（的意見）」。

他說，「閱讀歷史書籍，歷史無法杜撰」，他建議閱讀曼德拉、林肯、沃爾瑪創辦人華頓的傳記，「你只能透過唸書以及與他人交談來學習，別無他法」。

戴蒙除了求職社交平台領英，自己並未使用臉書、X等社群媒體，不過他坦承，曾在2021年以假名帳號使用Instagram（IG）。

他在今年的年度股東信函抨擊社群媒體帶來的負面影響，例如操縱選戰、對孩童心理健康的傷害等，他認為，社群媒體巨頭應加強因應相關問題。華府智庫皮尤研究中心調查顯示，四年來，愈來愈多美國年輕人將TikTok作為獲取新聞的來源，顯示社群媒體的影響力不容小覷。

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