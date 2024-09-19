南韓躍美國最大外國投資者

英國金融時報（FT）報導，南韓業者對美國承諾的投資，2023年高達215億美元，超越前年名列第一的台灣，成為美國最大外國投資者。

根據金融時報從聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）數據的分析，去年是南韓至少十年來頭一次在美國已承諾的投資案中拔得頭籌。中國大陸2014年是美國的最大投資者，但去年排名落到第八。此數據依據外國對新建設施和創造就業的投資承諾，不含併購。

南韓去年承諾的投資額其實比前年少了11%，但投資案總數達到90個，創歷史新高，較前年增長50%。

據金融時報子公司fDi Markets統計，去年南韓在美國的設廠公告中，有超過三分之一是汽車或電子業的投資。通膨削減法對在北美組裝的電動車，提供7,500美元的抵稅優惠。

拜登政府全力將中國大陸排除在供應鏈之外，並為先進製造業提供豐厚補貼，是吸引南韓資金的一大因素。FT報導指出，美中之間關係緊張，也讓南韓業者轉向美國拓展。UNCTAD的數據顯示，南韓的對外投資去年超過一半流向美國，較2019年的18%大幅成長。與此同時，南韓去年對外投資僅1%去了中國大陸。

據fDi Markets統計，去年最大已公告投資，包括現代汽車與LG新能源合作投資43億美元，在喬治亞州製造電動車用電池，成為當地史上最大投資。