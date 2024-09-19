搶先Fed印尼意外降息1碼 專家：亞洲各國貨幣政策轉向速度可能不同

美國聯準會（Fed）將在台北時間19日凌晨2時宣布啟動降息，亞洲央行鬆口氣，不必為了避免幣值走貶，繼續維持緊縮，可以改採寬鬆，但各國央行政策轉向的幅度和速度可能各有不同。

印尼央行搶在Fed政策會議結果出爐前，18日意外宣布將基準利率下調1碼至6%，為三年多來首次降息。央行總裁瓦瑞耀上個月原本示意，會等到Fed降息之後，也就是第4季再行動。

此外，紐西蘭兩年來第三度瀕臨衰退，交換市場估計，該國央行將在10月9日會議上降息2碼，並可能一路降息到年底。

然而，亞洲其他國家可能採取不同作法。巴克萊資深地區經濟學家說，若以為亞洲決策者會緊咬機會，跟在Fed之後啟動貨幣寬鬆政策，那就錯了。

澳盛銀行的亞洲研究主管吳坤也說：「現在（亞洲）央行在考量貨幣政策行動時，可以更注意本土的獨特情況。過去兩年來Fed大舉升息，此區央行只能針對幣值壓力做出回應。」

有些國家可望跟進降息，但幅度有限。訪調顯示，印度和菲律賓的通膨壓力，可能會使決策者態度較為審慎，預測第4季只會降息1碼。

經濟學家估計，南韓央行第4季也只會降息一次，主因官員更密切注意房價和家庭貸款的金融失衡現象。

部分國家或許會抗拒降息呼聲，台灣、中國大陸、日本央行，預料將在本周政策會議上按兵不動。澳洲央行9月24日會議，估計利率也會維持不變。外界更預測泰國央行最快明年才會降息。

然而，有兩大因素會改變這種局面，一是美國經濟衰退，投資人湧入安全資產，推升美元；二是美國11月總統大選結果，預示有更多保護主義措施，傷害依賴貿易的亞洲國家。但前者不是經濟學家預測的基本情境，後者也不大可能阻止資金流入亞洲資產。

Fed即將啟動寬鬆的預期，吸引資金衝向新興亞洲股、債市，帶動此區幣值走強。星展首席經濟學家拜格說：「投資人用腳投票」，支持亞洲的溫和寬鬆周期。

另外，同於18日公布最新通膨數據的英國和南非，也來到寬鬆大門前。英國8月消費者物價指數（CPI）年升2.2%，升幅與7月一致，低於英國央行預估，符合市場預期，但服務類價格升幅從7月的5.2%擴大到5.6%，市場預料英國央行19日將按兵不動，但未來幾個月仍可能再次降息。

南非8月CPI年升幅為4.4%，低於前月的4.6%，也不及市場預估的4.5%，是三年多來首度低於南非央行目標區間的中點，降息之門也因此敞開。