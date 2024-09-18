Google歐盟反壟斷案勝訴 530億元罰款撤銷

歐洲聯盟一個法院今天裁定，科技巨頭谷歌（Google）因濫用線上廣告巿場主導地位而遭歐盟裁罰的14億9000萬歐元（約新台幣530億元）罰款撤銷。

法新社報導，位在盧森堡的歐盟普通法院（GeneralCourt）發聲明說，「普通法院撤銷歐洲聯盟執行委員會（European Commission）所有裁定」，並表示「執委會的評估犯錯」。

歐盟普通法院表示，執委會就其認定有濫用情事的合約條款期間進行評估時，未能通盤考量所有相關情況。

主管競爭事務的歐盟執委會表示「注意到」此事，將「審慎研究判決書並就後續行動進行考慮」，可能包括上訴。

另據路透社報導，歐盟普通法院今天基本上確定歐盟對美國晶片製造商高通公司（Qualcomm）的反壟斷罰款，不過金額由原先的2億4200萬歐元，小幅下調為2億3870萬歐元。

歐盟執委會2019年以高通於2009年至2011年間用低於成本的所謂掠奪性定價販售晶片組，藉此排除主要競爭對手Icera為由而裁罰。英國手機軟體製造商Icera目前是輝達公司（Nvidia Corp）的全資子公司。

高通曾辯稱，本案針對的3G基頻晶片組僅占通用行動通訊系統（UMTS）市場的0.7%，因此不可能把競爭對手排除於市場之外。

不過普通法院表示，經詳細檢視高通提出的所有抗辯，除了有關罰款金額計算所提的異議之外，其他全部駁回。但高通仍可就法律論點，上訴歐洲最高法院，也就是歐洲法院（Court of Justice）。