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Fed決策倒數4小時！市場仍在激辯降息幅度 美股早盤平盤遊走
距聯準會（Fed）公布利率決策倒數4小時，雖市場已篤定Fed將啟動四年來的首度降息，卻仍在爭辯Fed的降息幅度。美股三大指數早盤平盤波動，道瓊工業指數小跌55點。
道瓊工業指數18日早盤跌0.13%、標普500指數平盤遊走、那斯達克指數早盤雖一度翻黑，目前小漲0.1%，費城半導體指數也翻紅，漲0.16%、台積電ADR漲0.1%、輝達跌0.2%。
Fed即將在台北時間19日凌晨2時公布最新利率決策，市場預期降息幅度至少會有1碼。根據芝商所FedWatch工具，交易員預估降息2碼的機率達65%，降息1碼的機率為35%。
Fed通常會試圖向市場傳遞未來的行動走向，因此，在政策會議即將落幕之際，降息幅度仍充滿不確定性，實為罕見。交易員這一個月以來都傾向Fed會降1碼，但在過去一周，降2碼的預期開始發酵。
德意志銀行全球經濟與主題研究主管瑞德說：「你必須翻找15多年前的紀錄，才能找到在決策出爐前夕、不確定性仍這麼高的情況。」他說，今天有人會大發利市、有人會慘賠。
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