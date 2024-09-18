TOKEN2049新加坡登場 聚焦加密貨幣市場發展

全球Web3系列活動「TOKEN2049」在新加坡登場，聚焦加密貨幣市場發展；近年全球加密貨幣交易所業務不斷擴展，新加坡政策友善有助新創發展，許多資產管理公司紛紛在新加坡落戶。

在新加坡濱海灣金沙會議展覽中心舉行的TOKEN2049，吸引2萬名與會者及多家國際媒體參與，中央社也獲邀參加。

這項活動在一級方程式（F1）新加坡大獎賽週末前夕展開。TOKEN2049是全球Web3系列活動，每半年在新加坡和杜拜舉辦一次，全球加密貨幣生態系統的決策者齊聚一堂交流想法、建立人脈。

TOKEN2049邀請以太坊（Ethereum）創辦人布特林（Vitalik Buterin）等人出席演講，並參與座談會交流想法。以太坊的重要性不只在加密貨幣交易，更在於利用區塊鏈技術致力於Web3世界的數位公共建設，並對於隱私保護技術、普惠金融與安全性有所影響。

活躍於Web3、區塊鏈等社群的布特林是以太坊創辦人，而以太坊是以「以太幣（ETH）」和多個去中心化工具所組成的網路。布特林先前取得台灣就業金卡。

任職於全球前3大加密貨幣交易所的台灣人Victoria告訴中央社記者，她所屬的公司設點在杜拜、新加坡、香港、荷蘭和馬來西亞，隨著全球加密市場的發展，業務也在不斷擴展。

她指出，今年對於加密貨幣來說是個好年頭，比特幣在今年3月達到了歷史最高點7萬3738美元，儘管稍微回落，但年初至今的回報率仍達到37.6%，顯示市場的強勁表現和投資者的信心。

TOKEN2049選擇新加坡舉辦活動，Victoria表示，許多交易所及資產管理公司都在新加坡落戶，新加坡政府一貫支持創新和科技發展，在他們的政策中顯著體現。

她舉例，低企業稅率、亞太地區的人才引進計畫、穩定的監管環境以及基礎設施的發展，都是新加坡吸引新創公司或相關業者願意前來的優勢。

活動期間的論壇邀請F1賽車手維斯塔潘（MaxVerstappen）、培瑞斯（Sergio Perez）、諾瑞斯（Lando Norris）等人參與座談會，許多與會者高喊車手名字、拿起手機捕捉難得身影。