摩根士丹利：MSCI可投資市場指數 印度權重首超大陸

路透社報導，摩根士丹利（Morgan Stanley）17日在一份報告中指出，印度由於穩定的經濟成長和強勁的資金流動，在MSCI可投資市場指數（IMI，含大中小型股）的權重上升至2.35%，首度超過大陸的2.24%。

根據報導，摩根士丹利由郭強盛（Jonathan Garner）領導的分析師團隊表示，由於市場表現優異，且新股發行量及資金流動性改善，印度的權重將繼續上升。

摩根士丹利表示，印度的國內生產毛額（GDP）年增率目前約在13%、14%左右，是大陸的3倍多，印中兩國的「獲利成長環境存在巨大差異」。

報導指出，大陸在MSCI可投資市場指數權重，已於2021年初達到高峰。

根據報導，摩根士丹利9月稍早曾預測，由於印度股市的漲勢才剛過半，印度在摩根士丹利新興市場指數的權重將超過大陸。

分析師表示，印度在摩根士丹利各項指數中的權重上升，將吸引更多資金流入。

報導提到，印度股市是今年全球表現最好的市場之一，其Nifty 50指數及孟買證券交易所敏感指數（Sensex index）等兩大主要指數，今年來分別上漲17%和15%；相形之下，由於對經濟和房地產行業的擔憂，大陸的上證指數今年以來已下跌約9%。