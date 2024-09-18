外界臆測聯準會降息幅度 亞股震盪走勢不一

亞股今天走勢不一，市場靜待美國聯邦準備理事會今天稍後公布的利率決策，投資人試圖臆測聯準會的降息幅度，而在美國公布最新經濟數據超乎預期後，美元兌日圓維持升值走勢。

法新社報導，外界普遍預期聯準會將宣布疫情爆發以來首次降息，問題是聯準會是否會在明年以前的一連串小幅降息前，宣布一次較大的降幅。

較為寬鬆的金融環境前景已推升股市今年走高，多個主要指數多次締造新紀錄，觀察人士警告，在股價已高，降息確立的情況下，股市恐進入一段震盪期。

觀察人士指出，聯準會的利率政策左右為難，大幅降息恐暗示聯準會憂心經濟，但降幅小又可能顯示聯準會寬鬆貨幣利率政策慢半拍。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）說：「我們的經濟學家提出降息25個基點（1碼）的理由，並指出勞動市場變化雖可能支持降息50個基點，以啟動期待已久的降息循環，但官員未提出這一理由，經濟數據也不足以迫使他們採取行動。」

卡崔爾表示，投資人目前預測聯準會降息50個基點的機率達70%，在價格預期這麼高的情況下，決策理事會鮮少會讓人失望。

亞股今天走勢不一，東京、上海股市收漲，新加坡、台北、威靈頓和馬尼拉股市收跌，雪梨股市則近乎持平。香港和首爾股市今天適逢國定假日休市。