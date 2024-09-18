搶先Fed一步！印尼央行意外降息1碼 3年來首次採取寬鬆措施

外界靜候美國聯準會（Fed）在18日稍晚啟動降息之際，印尼央行搶先數小時行動，意外宣布調降利率，為三年多來首次採取寬鬆措施，以提振經濟成長。

印尼央行18日將基準的7日附賣回利率下調1碼至6%，為2021年2月以來首次降息。路透訪調的33名經濟學家中，只有3人預測準確，其餘均認為會按兵不動。央行總裁瓦瑞耀上個月才示意，會等到Fed降息之後，也就是到第4季再行動。

與此同時，央行也將隔夜存款利率降至5.25%，貸款利率降至6.75%，降幅均為1碼。

Fed降息在望、印尼國內通膨穩定徘徊低檔，激勵印尼盾兌美元本季勁揚近7%，逼近一年來新高，給予瓦瑞耀提前行動的空間，而且倘若Fed大舉降息，恐怕會讓印尼盾兌美元持續走升。

降息決策出爐後，印尼盾小跌0.1%至15,355兌1美元。

印尼央行過去兩年升息275個基點（11碼），使得金融狀況收緊，瓦瑞耀說須從需求和供給側著手，多管齊下以拉升經濟成長率。當地8月貸款年增11.4%，為六個月最低。