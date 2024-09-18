苦難還沒完？英特爾本季恐被SK海力士超越 讓出全球第3大晶片廠寶座
最新報告顯示，南韓晶片大廠SK海力士第3季的銷售額有望首度超越英特爾，躋身全球第三大晶片製造商；這也反映出近期陷入困境的英特爾仍未走出苦難。
韓聯社報導，市場研究公司Omdia估算，SK海力士在7月–9月這季，營收有望衝上創紀錄的128億美元，逼迫英特爾讓出全球第三大晶片廠的寶座。市場觀察人士說，SK的亮眼表現，歸功於人工智慧（AI）的榮景，帶動高頻寬記憶體晶片等高價值產品的需求。
這是Omdia自2002年開始追蹤全球半導體產業營收以來，SK海力士的業績表現首度勝過英特爾。根據該報告，美國AI巨頭輝達，預計將以281億美元的季度營收續居龍頭；三星電子則為第二，營收預期有望攀抵破紀錄的217億美元。
報告指出，在第3季，輝達、三星、SK海力士於全球晶片市場的銷售占比預期，分別是16%、12.3%、及7.3%。
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