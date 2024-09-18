難敵需求下滑和財務虧損 「保鮮盒始祖」特百惠聲請破產

有「保鮮盒始祖」之稱的特百惠（Tupperware）和其部分子公司，17日聲請破產保護。該公司以販售五顏六色、密封性好的塑膠容器聞名，其產品疫情期間曾因在家烹飪需求增加而短暫恢復流行，但疫後需求又再度下滑，再加上塑膠樹脂等原料，以及勞動力和運費等成本躍增，導致其財務缺口不斷擴大。

路透報導，特百惠執行長戈德曼在新聞稿中表示：「過去幾年，公司的財務狀況一直嚴重受到嚴峻的總體經濟環境影響。」

過去約四年來，特百惠一直在努力讓事業轉虧為盈，由於居高不下的通膨導致其不斷流失中低收入的消費者，該公司營收自2021第3季來連續下滑六季。

該公司去年與債權人達成債務重整協議，並聘請投資銀行Moelis & Co協助探索戰略替代方案。但據彭博16日報導，該公司自從違反債務條約並聘請法律和財務顧問後，一直在計劃聲請破產保護。

據美國德拉瓦州地區破產法院的破產聲請文件，該公司列出的估計資產約有5~10億美元，估計負債則有10~100億美元。