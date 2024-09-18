快訊

大轉彎！民進黨妥協簽協商結論 同意立院20日開議

「不後悔來台！」陸艦艇長快艇闖淡水 未經許可入國罪判8月刑

獨／K董不忍了！張國煒委任律師 提告張國華等5人「違反遺囑」背信

被一帶一路掏空經濟崩盤 斯里蘭卡仍盼中資建案帶來活水

中央社／ 可倫坡18日綜合外電報導

斯里蘭卡經濟崩盤，有部分要歸咎於政府向大陸大量舉債從事超大型基礎建設。儘管如此，21日總統大選當中，仍有候選人押寶至少1起建設案能扭轉這項賠錢趨勢。

法新社報導，斯里蘭卡過去多次推出被批為「白象」（white-elephant，指昂貴卻無用）的建設計畫，遭西方國家批評是中了大陸「一帶一路」的債務陷阱。

到了2022年，這個位居印度洋戰略樞紐的國家遭遇史上最嚴重經濟衰退，一度缺乏外匯進口必需品，引發一波波街頭抗議行動，最後造成時任總統的拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）垮台。

斯里蘭卡爆發動盪後，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）曾把過錯歸咎於政府在他所謂的中資建設案做出「愚蠢賭注」。

這當中包括蓋一座沒有飛機的國際機場、一個沒有船隻的海港、一間空蕩蕩的會議中心，以及一個廣播電台避之不及的1.13億美元（約新台幣36億元）、350公尺高通訊台。

在無力還債下，斯里蘭卡2017年時以11.2億美元價格將赫班托達港（Hambantota Port）租賃給大陸99年。

可倫坡當局後來雖自國際貨幣基金（IMF）取得29億美元（約新台幣934億元）紓困方案，然而，這個月21日的大選無論誰當選，都必須面臨著斯國460億美元外債違約所積欠的鉅額貸款和利息。

而目前民調聲望最高的3位候選人：現任總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）、反對派領袖普瑞馬達沙（Sajith Premadasa）以及馬克斯主義領袖迪薩納亞卡（Anura Kumara Dissanayaka），都在指望中資地產「港都」（Port City）開發案能吸引斯國急需的海外投資人青睞。

這項開發工程是2014年公布的，由大陸港灣工程（CHEC）砸14億美元，投資可倫波港（Colomboharbour）旁一塊269公頃的土地。

它被標榜為「南亞門戶」，是一個有著長達40年免稅期的經濟特區。

就目前來說，它大致空無一人。

批評人士注意到，目前遷往特區的企業要不是現有的斯國企業，就是已在營運的外國企業。

地緣政治風險分析公司Tresync的福爾坎（ImranFurkan）說：「這些企業進駐港都的理由是什麼？答案很簡單而且只有一個，因為他們獲得了非常優渥的25至40年免稅期。」

福爾坎點出，印度過去一直認為緊鄰的斯里蘭卡落在它影響勢力範圍之內，但「港都」開發案有加劇大陸和印度兩國戰略競爭的疑慮。

福爾坎表示，已在國內免稅區撈到好處的印度企業，或許不會願意與有著大陸國營企業背景的房東打交道。

他警告說：「這毫無經濟或戰略意義。」

印度 斯里蘭卡 經濟衰退

延伸閱讀

聯想在印度生產 AI 伺服器

東協、印度基金 亮眼

印度產業升級 動能向上

新竹峨眉住商開發案引地方疑慮 業者稱是低密度開發

相關新聞

橋水創辦人達里歐稱「5大力量」將形塑全球經濟 台灣也被點名

有「避險基金天王」稱號、全球規模最大避險基金橋水（Bridgewater）的聯合創辦人達里歐（Ray Dalio）周三在...

比金價更猛！白銀今年猛漲近30％更勝一籌 比黃金多1利多因素

黃金價格今年來屢創新高，然而白銀漲勢更勝一籌，今年來漲幅逼近30%，還可能發動一波大漲，帶動價格往歷史高點邁進。

FT：建廠投資美國 南韓去年超越台灣

金融時報報導，隨著拜登政府全力將中國大陸排除在供應鏈之外並為先進製造業提供豐厚補貼，南韓業者對美國承諾的投資去年高達21...

Salesforce發表AI新策略與定價：每次對話收費2美元

美國客戶關係管理（CRM）軟體巨擘Salesforce本周在年度大會揭櫫人工智慧（AI）策略的轉向，表示其AI工具能在不...

當聯準會啟動降息周期 美元可能不貶反升

美元已跌到一年來谷底，但周二在聯準會（Fed）即將降息前夕反而走升，可見在美國貨幣政策邁向寬鬆之際，匯市卻充滿不確定感。

美系分析師：NVIDIA產品需求火熱 大客戶明年將轉向GB200 NV系統

儘管美國人工智慧（AI）晶片王者輝達（NVIDIA）股價17日跌約1%，美國投銀業者Oppenheimer指出，亞洲半導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。