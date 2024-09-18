被一帶一路掏空經濟崩盤 斯里蘭卡仍盼中資建案帶來活水

斯里蘭卡經濟崩盤，有部分要歸咎於政府向大陸大量舉債從事超大型基礎建設。儘管如此，21日總統大選當中，仍有候選人押寶至少1起建設案能扭轉這項賠錢趨勢。

法新社報導，斯里蘭卡過去多次推出被批為「白象」（white-elephant，指昂貴卻無用）的建設計畫，遭西方國家批評是中了大陸「一帶一路」的債務陷阱。

到了2022年，這個位居印度洋戰略樞紐的國家遭遇史上最嚴重經濟衰退，一度缺乏外匯進口必需品，引發一波波街頭抗議行動，最後造成時任總統的拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）垮台。

斯里蘭卡爆發動盪後，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）曾把過錯歸咎於政府在他所謂的中資建設案做出「愚蠢賭注」。

這當中包括蓋一座沒有飛機的國際機場、一個沒有船隻的海港、一間空蕩蕩的會議中心，以及一個廣播電台避之不及的1.13億美元（約新台幣36億元）、350公尺高通訊台。

在無力還債下，斯里蘭卡2017年時以11.2億美元價格將赫班托達港（Hambantota Port）租賃給大陸99年。

可倫坡當局後來雖自國際貨幣基金（IMF）取得29億美元（約新台幣934億元）紓困方案，然而，這個月21日的大選無論誰當選，都必須面臨著斯國460億美元外債違約所積欠的鉅額貸款和利息。

而目前民調聲望最高的3位候選人：現任總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）、反對派領袖普瑞馬達沙（Sajith Premadasa）以及馬克斯主義領袖迪薩納亞卡（Anura Kumara Dissanayaka），都在指望中資地產「港都」（Port City）開發案能吸引斯國急需的海外投資人青睞。

這項開發工程是2014年公布的，由大陸港灣工程（CHEC）砸14億美元，投資可倫波港（Colomboharbour）旁一塊269公頃的土地。

它被標榜為「南亞門戶」，是一個有著長達40年免稅期的經濟特區。

就目前來說，它大致空無一人。

批評人士注意到，目前遷往特區的企業要不是現有的斯國企業，就是已在營運的外國企業。

地緣政治風險分析公司Tresync的福爾坎（ImranFurkan）說：「這些企業進駐港都的理由是什麼？答案很簡單而且只有一個，因為他們獲得了非常優渥的25至40年免稅期。」

福爾坎點出，印度過去一直認為緊鄰的斯里蘭卡落在它影響勢力範圍之內，但「港都」開發案有加劇大陸和印度兩國戰略競爭的疑慮。

福爾坎表示，已在國內免稅區撈到好處的印度企業，或許不會願意與有著大陸國營企業背景的房東打交道。

他警告說：「這毫無經濟或戰略意義。」