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橋水創辦人達里歐稱「5大力量」將形塑全球經濟 台灣也被點名

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
橋水基金聯合創辦人達里歐。路透
橋水基金聯合創辦人達里歐。路透

有「避險基金天王」稱號、全球規模最大避險基金橋水（Bridgewater）的聯合創辦人達里歐（Ray Dalio）周三在新加坡舉行的米爾肯研究院亞洲峰會上，點出將形塑全球經濟發展的五大力量。

1、債務：達里歐擔心美國要如何管理巨額債務。聯準會將基準利率維持在23年來最高水準，聯邦政府為了償債，今年來光利息就花了1.049兆美元，較去年同期大增30%，今年全年預計要支付1.158兆美元。他向與會者拋出具急迫性的問題：「在作為一個人的負債或另一個人的資產時，價值何在？作為財富儲存手段又有何表現？」

2、國內秩序：在美國大選前，他提及與美國政治相關的國內秩序問題。他說，「由於財富和價值的巨大差距，左翼和右翼之間存在不可調和的分歧，連政權有序交接都遭到質疑」。

3、強權衝突：他的第三項顧慮是地緣政治，主要是美中關係，這被南海海域爭端、台灣政治地位，以及經濟關稅議題等一連串持續進行的緊張局勢所主導。他指出，「對戰爭的恐懼」很可能發揮作用，以相互保證毀滅來避免戰爭爆發，但這種不穩定狀態會導致混亂無序的局面。達里歐沒點明引爆戰爭的導火線。

4、大自然的力量：在歷史上，大自然的不可抗力量對人類和社會的威脅比戰爭更大，「大自然的作為、旱澇和疫情讓更多人送命，也是海內外䄮序改變的重要成因」。達里歐強調，氣候變遷的代價會日益增加。根據世界經濟論壇（WEF）的資料，氣溫每上升1°C就可能導致全球GDP下降12%。

5、科技：這位億萬富豪說，如果能採用並適當投資，科技會「非常棒」，生產力將能獲得潛在的巨大效益。科技可以產生獨角獸公司，這時能讓一小部分人的生活或財富得以改善。他更進一步表示，「誰贏得科技戰，就贏得軍事戰」。

戰爭 經濟發展 美中關係 美國大選 聯準會

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