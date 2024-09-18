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比金價更猛！白銀今年猛漲近30％更勝一籌 比黃金多1利多因素

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
銀價今年來漲幅勝過黃金價格。路透
銀價今年來漲幅勝過黃金價格。路透

金價格今年來屢創新高，然而白銀漲勢更勝一籌，今年來漲幅逼近30%，還可能發動一波大漲，帶動價格往歷史高點邁進。

現貨黃金價格今年來截至17日上漲約24%，報每英兩2,569.50美元，16日盤中創下2,589.70美元歷史新高紀錄；白銀價格今年來漲幅達29%，17日報每英兩30.70美元。白銀期貨在2011年曾創下每英兩近50美元的最高紀錄。

Permanent Portfolio Family of Funds總裁古基諾表示：「投資人和消費者對黃金的能量已開始蔓延至白銀…加上利率下滑、全球不確定性和美元走弱的總經背景，這個環境對這兩種金屬都是利多。」但他表示，現在白銀在價格走勢上可能更為積極。

凱投宏觀氣候和商品助理分析師胡森近期在報告中表示：「今年黃金備受關注，但白銀表現更好。一些拉抬金價的利多因素，像是美債殖利率下滑和美元走軟，在近月來也支撐銀價。」

此外，銀和黃金一樣，也受惠於來自中國大陸的需求激增。胡森表示：「白銀也被用來生產太陽能板，太陽能板在中國急遽擴張，代表這塊產業的需求也為拉抬價格扮演重要角色。」他說，在2023年，太陽能板相關需求占大約15%的白銀總需求。

根據白銀協會和Metals Focus發表的「2024年世界白銀調查」，全球白銀市場供應短缺量1.84億英兩，雖然短缺量比去年可能的歷史高點下滑30%，仍是有紀錄以來最大缺口之一。

彭博資訊分析，白銀向來與黃金密切連動。自聯準會展開緊縮周期以來，金、銀兩者有著關聯性，這代表如果金價接下來上漲至每英兩3,100美元，銀價可能邁向每英兩38美元。

不過胡森認為，工業需求疲弱可能限制銀價的上漲空間，理由是中國明年經濟成長可能放緩，可能對白銀等工業金屬造成壓力。

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