FT: 建廠投資美國 南韓去年超越台灣

金融時報報導，隨著拜登政府全力將中國大陸排除在供應鏈之外並為先進製造業提供豐厚補貼，南韓業者對美國承諾的投資去年高達215億美元，超越前年名列第一的台灣，成為美國最大外國投資者。

金融時報從聯合國貿易暨發展會議數據分析，去年是南韓至少十年來頭一次在美國已承諾的投資案中拔得頭籌。中國大陸曾在在2014年是美國的最大投資者，但去年排名第八，投資額減少1/3。此數據依據的是新建（greenfield）投資，即對新建設施和創造就業的承諾，不包括併購。

南韓去年承諾的投資其實比前年少了11%，但投資案總數達到90個，創歷史新高，較去年增長50%。

據金融時報子公司fDi Markets統計，去年南韓在美國的建設公告中，有超過1/3 是汽車或電子業的投資。通膨削減法對在北美組裝的電動車，提供7,500美元的抵稅優惠。

金融時報指出，美中之間關係緊張，也讓南韓業者限縮中國大陸的營運，轉向美國拓展。根據聯合國貿易和發展會議的數據，南韓對外投資去年超過一半流向美國，較2019年18%大幅成長。與此同時，南韓去年對外投資僅有1%去了中國大陸，較2019年的11%大幅下降。

據fDi Markets統計，去年最大已公告投資包括現代汽車與LG能源解決方案合作投資43億美元，在喬治亞州製造電動車用電池，成為喬治亞州史上最大的投資；三星SDI和通用汽車在印第安納州聖約瑟夫郡同樣為電動車電池投入35億美元。