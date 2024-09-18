Salesforce發表AI新策略與定價：每次對話收費2美元

美國客戶關係管理（CRM）軟體巨擘Salesforce本周在年度大會揭櫫人工智慧（AI）策略的轉向，表示其AI工具能在不需人類監督的情況下處理任務，並改變收費方式：每次AI對話收2美元。

以開啟「軟體即服務」（SaaS）時代為人所知的Salesforce，主要透過訂閱制提供電腦應用程式（App）的租賃管道，但隨著生成是AI問世，撼動各行各業，該公司也在重新思考其AI商業模式。

Salesforce在本周的Dreamforce年度大會上，表示其打造用於執行客戶服務和銷售會議排程的AI代理人（agent）將每次對話收費2美元。

許多軟體業者都已推出AI助理，能夠摘要或起草書面內容，最知名者當屬微軟的Copilot，但Salesforce的最新版AI軟體是要在沒有人類監督的情況運行，「和仰賴人類提出要求的過時機器人不同」。例如，出版業者John Wiley & Sons表示，Salesforce的AI代理人不需要員工加入互動，增加了解決的客服件數。

這象徵Salesforce的重大變革，因為該公司直到最近都還聚焦於打造人類協助的AI工具。執行長班紐夫（Marc Benioff）17日發表主題演講時表示，這款新的AI產品將高度精確與安全，因為Salesforce已手握大量客戶數據。

Salesforce也提到這套新軟體取代員工的潛力。班紐夫表示，其AI代理人能讓企業提繁忙時期的員工產能，不需額外聘僱全職員工或約聘勞工。

Salesforce的新定價策略，用意也是要在AI導致未來企業客戶員工減少，致使其軟體訂閱數量下滑時，保護營收，因為是根據對話結果、而非使用的人數收費。Salesforce的創投部門另宣布成立5億美元的基金，將投資AI新創公司。