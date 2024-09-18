日本老年人口創新高 缺工問題難解

政府數據顯示，日本老年人口已增至創新高的3,625萬人，占總人口比率為舉世最高，進一步加劇缺工與人口危機的憂慮。

日本在16日慶祝敬老節，統計局在敬老節前發布的數據顯示，65歲以上人口已增至3,625萬人，人口占比提高到29.3%，為全球最高。

摩根士丹利三菱日聯證券首席經濟學家費爾德曼（Robert Feldman）指出，這項數據加劇了外界對日本人口變遷與勞工短缺的疑慮，食品服務等勞動密集產業尤其感受到缺工的影響。帝國Databank的8月調查顯示，全日本51%企業感受到全職勞工短缺。

同時，根據統計局資料，日本65歲以上勞工去年增加到創紀錄的914萬人，為連續第20年增加。

根據最近的趨勢，日本老年人口比率將持續攀升。社會保障‧人口問題研究所（IPSS）預測，2040年將達到34.8%。費爾德曼估算，根據最近的人口趨勢，日本總勞動力2050年將降至約4,910萬人，遠少於去年的6,930萬人。

日本政府已推行好幾項措施，希望扭轉不斷下滑的出生率，包括擴大方法育兒津貼、加強支持孩童照護設施等，地方政府也支持公共約會應用程式（App），希望撮合人民結婚育兒，但這些措施短期都難以化解缺工困境。

因此，日本近年已穩步擴大開放移民與外國勞工，但費爾德曼說，日本必須加外引進外國勞工，才能彌補預估未來20年將流失的上千萬人口，「我認為這不會發生，這意味著失去的國內勞動力，將主要提高年輕人生產力補足」，而提高生產力成長有賴提高資本支出、及推行人工智慧（AI）和自動化等新科技。