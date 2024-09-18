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路透：美國與越南磋商海底電纜鋪設計畫 促排除陸企

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國正在敦促越南在新的海底電纜計畫中，避免讓華海通信與其他陸企參與。路透
美國正在敦促越南在新的海底電纜計畫中，避免讓華海通信與其他陸企參與。路透

知情人士透露，美國正在敦促越南在預定2030年前鋪設的十條新海底電纜計畫中，避免讓中國大陸海纜鋪設公司華海通信（HMN Technologies）與其他陸企參與。

越南連接全球網路的五條主要海底電纜已老化，屢屢故障，新鋪設海底電纜成為越南政府的當務之急。

路透報導，美國官員和企業、與越南和外國官員及企業主管，今年1月來至少舉行六次會議，討論越南的電纜戰略，希望說服越南在全球僅有四家企業的海纜鋪設產業中，相對較新的華海通信是糟糕的選項。

知情人士透露，知名度較低的顧問業者APTelecom也參與說服越南的談判。消息人士說，成立於2009 年的 APTelecom已與美國政府簽訂一份多年合約，負責對外國推廣華府的"清潔網絡"計劃，包括阻止與中國大陸進行投資。

知情人士表示，美國官員和APTelecom明確表示，選擇經驗較少、較難獲得關鍵組件件的電纜承包商，將阻礙美國企業對越南的投資，「他們在會議上明確點名華海通信」。華海通信2008年來才開始活躍於國際市場，相較下，美國SubCom、日本NEC、和法國阿爾卡特海底網路公司（ASN）都已營運數十年。

消息人士表示，美國官員也分別分享了越南海底電纜可能遭破壞的情報。研究機構BMI的數據資料顯示，2022年底2023年初，越南主要海底電纜都發生過代價高昂的中斷與故障，有時是同時發生。消息人士說，在今年與越南官員舉行的至少兩次會議上，美國官員分享衛星圖像和其他情報，表明斷網可能是人為破壞所致。

然而，到目前為止，越南資訊科技部和國有企業對於與中國大陸電纜合作，持開放態度。一名曾參與華海通信簡報的越南官員說，北京提出的條件比較便宜。越南資訊科技部也認為，沒有之前斷網為人為破壞的確切證據，即便是人為破壞，也不清楚始作俑者。一位參加過會談的美國官員說：「這是一次非常辛苦的遊說。」

海底電纜已成為美中科技戰爭的核心。越南資訊科技部、華海通信、APTelecom都未回應路透記者置評要求。白宮拒絕評論。中國大陸外交部表示，美國的作法公然違反國際規則與商業運作模式。

美國認為華海通信是華為的關聯企業，華海通信則表示自己是一家獨立公司。

美國 越南

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