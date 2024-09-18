當聯準會啟動降息周期 美元可能不貶反升

美元已跌到一年來谷底，但周二在聯準會（Fed）即將降息前夕反而走升，可見在美國貨幣政策邁向寬鬆之際，匯市卻充滿不確定感。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）自8月初以來已下跌3%，接近8月所創一年多來的谷底。

美元對利率預期以及美國經濟狀況的預測相當敏感。近來由於美國數據表現不佳，強化市場9月啟動降息的預期心理，美元近幾周來也頻頻走低。

交易員最近幾天提高對降息0.5個百分點的預期，帶給美元更多貶值壓力。TD證券全球外匯及新興市場策略主管 Mark McCormick 認為，有兩個因素推動美元走低，一是對Fed政策的押注，二是最初的美元多頭部位被擠壓出場，即交易者減少對美元走強的押注。

同時，其他主要貨幣走升，也對美元構成走貶壓力，尤其日圓本周去年7月以來首度升逾140日圓兌1美元。

美元近來走貶，與美國股市勁揚形成對比，標普500指數周二創下盤中新高，可見各資產的投資人對全球最大經濟體前景持續呈現分歧。

整體看來，美元單單著重於美國經濟的命運，完全忽視中國大陸和歐洲近期更大更多的經濟頹勢，如此現象最終可能促使全球資金流入美國，因為外國投資人偏好表現較佳的美國股票以及美元和美國公債在內的傳統避險資產。

McCormick 說：「美元反映的是美國經濟趨緩，美元忽視了中國和歐元區的情況。僅僅因為美國股市連兩個月表現不佳，並不表示另有更好的投資選擇，中國和歐洲的表現更差。」

策略師也指出，美國經濟和日本等大國不同，並不依賴出口，這表示美元近來疲軟對布局國際的美國公司影響有限。

以上種種，在全球支付和外匯風險管理公司Corpay首席市場策略師 Karl Schamotta 看來，都預告美元即將走升。他指出，美元有所謂「微笑曲線」的模型，在美國經濟蓬勃發展且表現優於其他國家之時，或是全球經濟景氣低迷、投資人尋求美元避險時，美元都會表現不錯。

Schamotta 認為，目前處於微笑的底部。全球預期的經濟成長差異縮小，美國雖喪失動能，但相對表現仍不錯，「市場做空美元的交易已過於擁擠」。

Point72 資產管理公司策略師Sophia Drossos則認為，隨著Fed即將啟動降息周期，美元正在進入下行走勢。 她說，「這是美元貶值新趨勢的開始」。「隨著Fed開始降息，其他央行也同步降息，我們將看到全球成長前景變得更加強勁。」

Drossos認為，歐洲央行降息步調會比市場預期更慢，這將對歐元有利。

彭博分析，對亞洲新興市場貨幣而言，無論Fed降息25或50個基點，大致不會受到影響。