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美系分析師：NVIDIA產品需求火熱 大客戶明年將轉向GB200 NV系統

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國投銀業者Oppenheimer指出，輝達的產品需求依然火熱，大型雲端運算客戶明年準備轉向輝達下一代的GB200 NV液冷機櫃系統。路透
美國投銀業者Oppenheimer指出，輝達的產品需求依然火熱，大型雲端運算客戶明年準備轉向輝達下一代的GB200 NV液冷機櫃系統。路透

儘管美國人工智慧（AI）晶片王者輝達（NVIDIA）股價17日跌約1%，美國投銀業者Oppenheimer指出，亞洲半導體供應鏈的消息顯示，輝達的產品需求依然火熱，大型雲端運算客戶明年準備轉向輝達下一代的GB200 NV液冷機櫃系統。

目前華爾街分析師依然看好輝達下一代Blackwell晶片，能成為進一步成長的潛在來源。Oppenheimer分析師夏佛（Rick Schafer）與半導體供應鏈的亞洲業者對話後，發布報告指出，大型雲端運算客戶持續砸大錢，明年轉向GB200 NV液冷機櫃系統，不管是裝配36組繪圖處理器（GPU）、還是72組的版本，

夏佛估算，搭載36組GPU的GB200 NV平均售價為180萬美元，72組版本為350萬美元。他說，製造商預期明年將相當於出貨4萬套NV72系統。

因此，夏佛仍以輝達的半導體類股首選，其他偏好的業者包括系統晶片設計商博通（Broadcom）、邁威爾科技（Marvell Technology），以及為輝達GPU供應電源管理裝置的Monolithic Power System。

他也說，在跟亞洲業者對話時，業者的「評論好壞分歧，蓬勃發展的AI市場和疲軟的非AI領域形成鮮明對比」。

半導體 客戶 美國

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