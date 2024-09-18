煩惱孩子IG玩不停？Meta推青少年帳號 加強隱私與父母控制

社群媒體巨擘Meta針對18歲以下使用者推出加強隱私與父母控制的Instagram帳號，盼藉此處理社群媒體對青少年帶來負面影響的問題。

Meta在17日宣布，會自動將所有選定的Instagram帳號轉成「青少年帳號」，預設為私密帳號並採用最嚴格的設定。這類帳號被限定只能與他們追蹤或已經設為好友的帳號傳送訊息與進行標註，同時減少成人內容、夜間啟動自動靜音，而且每天使用60分鐘後就會跳出關閉App的通知。

16歲以下的使用者若要更改預設設定，只能經由父母許可。父母將獲得一組設定，能監控子女在Instagram上的往來互動，並限制他們的使用。

先前一些研究已證實，社群媒體的使用與高度憂鬱、焦慮和學習障礙有關，尤其影響年輕的使用者。

Meta、字節跳動的TikTok與Goolge的YouTube都已面臨代表兒童、學童所提出、控告社群媒體有成癮本質的數百件訴訟案。去年，包括加州和紐約在內的美國33州控告Meta在社群平台在危險方面誤導大眾。

包括臉書（Facebook）、 Instagram和TikTok在內的大型社群媒體平台允許13歲以上的使用者註冊。今年稍早，Instagram宣布將把美國和全球1億青少年轉移到受保護的帳號中。

Instagram負責主管莫塞里受訪時說，Instagram預期將損失「相當數量的青少年帳號成長和青少年參與度」，「我必須相信，贏得家長的信任並讓家長放心將有助於業務長期發展，但短期內肯定會造成傷害」。

Instagram還計劃明年將使用AI辨識謊報年齡的兒童，然後自動將其納入受限制的青少年帳號。

Meta表示，將在60天內於美國、英國、加拿大和澳洲把辨識後的使用者納入青少年帳號，在歐盟則是今年稍後完成；世界其他地區的青少年則會在明年1月開始被納入青少年帳號。