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英特爾與亞馬遜晶片交易提振市場信心 股價勁揚

中央社／ 加州聖克拉拉17日綜合外電報導

美國晶片大廠英特爾（Intel）迎來亞馬遜（Amazon）雲端事業的晶片製造交易，提振市場對晶圓代工業務虧損的英特爾信心，英特爾股價今天盤中勁揚7%。

路透社報導，英特爾將在這項數十億美元交易中，為亞馬遜網路服務（Amazon Web Services，AWS）生產客製化人工智慧（AI）晶片。此舉擴大兩家企業間長達數年的合作關係，英特爾將為亞馬遜設計數款晶片用於亞馬遜資料中心。

投資研究機構CFRA Research分析師齊諾（AngeloZino）表示：「在努力贏得新外部客戶青睞之際，這項交易給了英特爾一些面子。而且將助英特爾推銷自身客製化AI晶片供應商的地位。」

英特爾因錯過AI驅動晶片的需求浪潮，今年以來累跌近60%並落後輝達（NVIDIA）和台積電等晶片製造商。

英特爾一直想要藉由擴建晶圓廠以從台積電手中奪回製造優勢，這已成為執行長季辛格（Pat Gelsinger）轉虧為盈的策略核心。

亞馬遜網路服務是英特爾宣布達成最終協議的首批主要客戶之一。英特爾今年2月曾說，微軟（Microsoft）將採用旗下服務製造一款客製化運算晶片。

但資本密集型晶圓廠預計要到2027年才能獲得「有意義的」營收，尤其昂貴投資會減損現金流並引起投資人不悅。

為了緩和壓力，英特爾表示將暫停波蘭和德國晶片廠計畫約兩年，引發外界對德國近100億歐元補助國內2座英特爾工廠的疑慮。

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