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日本8月出口成長遠不如預期 對美外銷三年來首見頹勢

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
汽車外銷也受去年同期基期較高的影響，去年8月汽車出口激增逾40%。美聯社
汽車外銷也受去年同期基期較高的影響，去年8月汽車出口激增逾40%。美聯社

日本8月出口成長放緩且遠不如預期，對美國外銷近三年來首見頹勢，可見日本經濟復甦前景不明。

日本財務省周三公布，8月出口較去年同期成長5.6%，低於7月的10.2%，也不如經濟學家原估的10.6%，主要受到汽車出口衰減9.9%的影響，建設和採礦機械外銷也下滑。

進口成長2.3%，也遠不如經濟學家原估的15%，貿易逆差擴大至6,953億日圓（49億美元）。

出口數據不如預期，可能會讓日本銀行（央行）本周開會有更多理由保持按兵不動。彭博調查顯示，經濟學家一致預料周五會將政策利率維持不變，但很多認為第4季會升息。

大和研究所經濟學家岸川和馬認為，出口表現稍遜反映颱風的影響，豐田汽車在內企業暫停部分工廠的生產。

岸川說：「上月出口令人失望，但這是因為一些特殊因素，很難斷定整體出口趨勢正失去動能。」

如此表現也不符日銀月度評估。在日銀8月展望報告中表示，「隨著海外經濟持續溫和增長，全球對IT相關商品的需求回升，出口和生產可能會重回上升趨勢。」

汽車外銷也受去年同期基期較高的影響，去年8月汽車出口激增逾40%。

半導體製造設備外銷大增55.2%，支撐了日本出口表現。日本科技業受益於全球對人工智慧（AI）開發的需求浪潮。

就外銷目的地來看，對美國的出口下滑0.7%，近三年來首見衰減，主要是汽車、建設和採礦機械及藥品兩位數跌幅的拖累。

對歐洲的出口下降8.1%，而對中國的出貨量則成長5.2%。

日本經濟 美國

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