Fed啟動降息後 亞洲市場會如何反應？關注這些重點

聯準會（Fed）預料本周就會轉向降息，市場預期此舉可望支撐新興亞洲市場資產，進一步擴大近期表現領先於日股、晶片股等受青睞資產的情勢。

根據彭博資訊分析，規模較小的東南亞市場表現可能繼續優於較大型股市，至於日圓大幅升值可能導致日本市場和晶片股的波動加劇。對日圓利差交易平倉的擔憂，有可能衝擊全球市場。

投資人對於Fed會以降息1碼或2碼展開寬鬆周期看法分歧。若降息2碼，可能引發市場擔心美國經濟的穩健度，壓倒任何有關降息會刺激經濟的興奮預期。

彭博整理出市場人士認為降息後要觀察的重點：

‧觀察日圓

Fed降息後，日圓的走勢備受關注。日圓匯率在周一升破140日圓兌1美元，是今年來最強水準，反映市場擴大推測Fed會降息2碼。

這會嚇壞日本投資人，因為Fed較大幅度的降息可能促使日圓進一步升值，傷害日本出口業者的獲利。 交易員、避險基金和投資機構都對日銀（BOJ，央行）升息導致日圓在8月初劇烈升值帶來的影響記憶猶新，當時引發全球市場一波拋售。

在Fed公布利率決策後，市場焦點將轉向日銀本周五的會議。雖然多數經濟分析師預期政策按兵不動，但投資人將觀察央行是否釋出任何12月可能升值的訊號。

‧押注較小型的市場

規模較小的東南亞市場已成為基金經理人為Fed轉向降息布局的首選。在本月，五個表現最佳的亞股指數中，有四個來自東南亞，其中以泰國股市表現居前。過去兩個月，基金經理人加碼泰國、印尼與馬來西亞的主權債，過去三個月則是印尼、馬來西亞和菲律賓股市的淨買方。這些資金流入已帶動東南亞貨幣本季表現在新興市場名列前茅。

·印度可望受惠

美國降息可能會促使印度央行跟進調降利率，此一展望已經吸引外資押注印度股票，帶動印度主要股市指數周二創新高。

新加坡Smartsun Capital基金經理人羅拉表示：「Fed降息將對估值有利，能隨後帶動印度展開降息周期。」他說，印度的經濟成長率將協助吸引更多資金流入。

印度在新興市場配置的分量也會受到Fed降息而提升。長期來有「下一個中國」美名的印度已成為投資人青睞的標的，原因是當地經濟成長強勁、中產階級規模成長且製造業正在發展興旺。

·對於中國大陸的看法好壞參半

如果Fed降息縮減了美國與中國大陸公債的利差，那麼人民幣匯率可望走強。

不過，投資人仍懷著審慎的情緒，原因是要觀察上周末出爐的疲弱經濟數據是否促使當局加碼財政與貨幣刺激措施，滬深300指數上周收盤跌至2019年來最低。

Fed降息，或許代表大陸獲得更多餘裕，可在不必擔心人民幣貶值的情況下寬鬆政策，但瑞士聯合私人銀行常務董事Vey-Sern Ling表示，由於大陸面臨一連串問題，包括國內經濟疲軟到外部關稅問題等，代表降息周期的效益可能不如以往。