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日圓大跌！本季升太猛 美日央行決策後恐再貶值

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓相較於美元本季至今仍升值多達13%，如此漲勢僅次於2008年第4季的17%。路透
日圓相較於美元本季至今仍升值多達13%，如此漲勢僅次於2008年第4季的17%。路透

日圓兌美元周二重貶逾1.3%，由於日圓本季升幅已高，聯準會（Fed）和日本央行本周決策後可能繼續貶值。

日圓兌美元周二貶至142.41，儘管如此，日圓相較於美元本季至今仍升值多達13%，如此漲勢僅次於2008年第4季的17%，當年是因為全球金融危機引發風險資產賣壓。由此來看，本季日圓的升勢顯得過了頭。

周三上午，日圓兌美元轉而升值0.4%至141.83。

與此同時，選擇權交易員持續減少對日圓看漲的押注。1個月美元/日圓的風險逆轉指標現處於7月中旬以來的水準。選擇權定價顯示，交易員仍預期未來一個月美元/日圓將走低，但程度較幾周前大幅減少。

接受彭博調查的53位經濟學家均預計，日本央行在周五結束為期兩天的會議時將把基準利率維持在0.25%不變。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）走高0.1%至100.894，美國8月份零售銷售出人意料出現成長，但債券交易員仍預期Fed周三會降息50個基點。

交換契約市場定價顯示，Fed降息50個基點的可能性約55%。

對政策變動敏感的2年期美國公債殖利率上漲3.7個基點，至3.59%。

Fed 日本央行 美國

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