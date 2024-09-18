助重見光明 馬斯克Neuralink「盲視」取得突破性醫療器材資格

億萬富豪馬斯克的神經科學新創公司Neuralink周二（17日）表示，其目標恢復視力的實驗性植入物已經獲得美國食品藥物管理局（FDA）給予「突破性醫療器材」的資格。

FDA這項突破性資格，是針對能為威脅生命情況提供治療或診斷的特定醫療裝置。其目標是加速正在開發中器材的發展與審查。

馬斯克在社群平台Ｘ上貼文表示，這項實驗性的器材名為「Blindsight」（暫譯為盲視），「將讓那些失去雙眼與視神經的人能夠看得到」。

儘管路透記者尋求Neuralink揭露更多有關何時預期將Blindsight器材進行人體試驗的細節，但該公司並未立即回應。

Neuralink是2016年時由馬斯克與一群工程師成立，正在打造能夠植入頭骨內的腦晶片介面，號稱最終能協助癱瘓患者行動並再度溝通，而且也將恢復視力。

Neuralink的醫療裝置有個晶片，處理並傳輸神經訊號，這些訊號能被發送到像是電腦或手機等電子裝置。

這家新創公司正另外測試一種植入物，用來讓癱瘓患者單單用思考就能操作電子產品，未來將為脊髓損傷患者帶來幫助。根據美國政府臨床測試資料庫的細節，這項試驗預期招募三位患者受試，並耗費數年完成。

今年稍早，Neuralink成功將該裝置植入第二位患者身上，他已能藉此操作影音遊戲、學習如何設計3D物件。