台股休市空檔 台積電ADR連二日下跌
台積電ADR周二（17日）下跌1%，收在167.35美元，在台股逢中秋節休市空檔連跌二日，跌幅3%，較台北交易溢價縮為12.7%。
美國股市周二收在平盤，回吐標普500指數和道瓊工業指數盤中創下歷史新高的漲勢，投資人對聯準會（Fed）四年半以來的首次降息幅度意見不一，但大幅降息的呼聲越來越高。
道瓊工業指數小跌15.90點，跌幅0.04%，至41,606.18點；標普500指數上漲1.49點，漲幅0.03%，收在5,634.58點；那斯達克綜合指數上漲35.93點，漲幅0.2%，至17,628.06點。
費城半導體指數微漲0.03%，輝達（NVIDIA）下跌1%。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 155.72 -0.20 154.00 1.12
中華電 CHT 124.61 -0.66 125.00 -0.31
台積電 TSM 1,066.96 -1.02 947.00 12.67
聯電 UMC 53.87 -0.47 54.50 -1.15
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言