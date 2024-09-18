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台股休市空檔 台積電ADR連二日下跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。 聯合報系資料照
台積電。 聯合報系資料照

台積電ADR周二（17日）下跌1%，收在167.35美元，在台股逢中秋節休市空檔連跌二日，跌幅3%，較台北交易溢價縮為12.7%。

美國股市周二收在平盤，回吐標普500指數和道瓊工業指數盤中創下歷史新高的漲勢，投資人對聯準會（Fed）四年半以來的首次降息幅度意見不一，但大幅降息的呼聲越來越高。

道瓊工業指數小跌15.90點，跌幅0.04%，至41,606.18點；標普500指數上漲1.49點，漲幅0.03%，收在5,634.58點；那斯達克綜合指數上漲35.93點，漲幅0.2%，至17,628.06點。

費城半導體指數微漲0.03%，輝達（NVIDIA）下跌1%。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 155.72 -0.20 154.00 1.12

中華電 CHT 124.61 -0.66 125.00 -0.31

台積電 TSM 1,066.96 -1.02 947.00 12.67

聯電 UMC 53.87 -0.47 54.50 -1.15

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 標普

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