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貝萊德與微軟擬籌300億美元進行AI投資 Nvidia將提供支持

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
貝萊德準備與微軟聯手推出新的人工智慧基金，用來建設資料中心和能源專案等基礎設施。示意圖。路透
貝萊德準備與微軟聯手推出新的人工智慧基金，用來建設資料中心和能源專案等基礎設施。示意圖。路透

貝萊德（BlackRock）正準備與微軟（Microsoft）聯手推出一個規模超過300億美元的人工智慧（AI）基金，用來建設資料中心和能源專案等基礎設施，以滿足AI日益增長的需求。輝達（Nvidia）將提供支持。

貝萊德和微軟發表聲明表示，這個名為「全球AI基礎設施投資夥伴關係」（Global AI Infrastructure Investment Partnership）的戰略旨在吸引300億美元的私募股權資金，並藉以支持高達700億美元的額外債務融資，總計可進行1,000億美元的投資。

聲明說，對於基礎設施投資主要在美國，有一部分資金將部署在美國的合作夥伴國家。

貝萊德執行長芬克（Larry Fink）表示：「調動私人資金建設資料中心和能源項目在內的AI基礎設施將釋放數兆美元的長期投資機會」。

「全球AI基礎設施投資夥伴關係」將是全球基礎建設合夥公司（GIP）自今年稍早同意以125億美元價碼被貝萊德收購以來的第一支大型基金，該收購交易預定10月完成。微軟和阿布達比創建的科技投資公司MGX是該基金的普通合夥人。而迅猛增長的AI晶片大廠Nvidia將就工廠設計和整合提供建議。Nividia投入了大量資金開發軟體、網路和其他技術。

新基金將解決構建AI產品時驚人的電力和數位基建的需求，預計這些產品在未來幾年將面臨嚴重的容量瓶頸。AI運算能力對能源的需求遠高於以前的技術創新，使現有的能源基建不堪重負。

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