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油價勁揚逾1%收在本月最高 金價在Fed降息前從新高回落

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
馬拉松石油公司（Marathon Petroleum）的洛杉磯煉油廠儲油槽。路透
馬拉松石油公司（Marathon Petroleum）的洛杉磯煉油廠儲油槽。路透

國際油價周二（17日）勁揚逾1%，因為投資人更加預期聯準會（Fed）將降息2碼、刺激經濟需求，而且黎巴嫩發生一系列致命爆炸事件重新引發地緣政治緊張局勢；黃金價格在上一交易日攀升至歷史新高後回落，市場等待聯準會利率決策。

油價勁揚超過1%

布蘭特原油11月期貨漲0.95美元，1.3%，報收於每桶73.70美元；西德州原油10月期貨上漲 1.10 美元，漲幅 1.6%，至每桶71.41 美元。兩份合約均創下本月迄今最高結算價。

美國上周經歷颶風弗朗辛後，美國墨西哥灣仍有超過12%的原油產量停產，在過去五個交易日中有四個交易日提振油價，這是在上周二布蘭特原油價格創下近三年來最低點後出現的反彈。

券商XM資深投資分析師Charalampos Pissouros說：「油價自周三以來一直處於回升模式，或許是因為美國墨西哥灣遭受颶風弗朗辛襲擊後的供應擔憂，以及對美國原油庫存下降的預期。」。

市場預期聯準會周三降息50個基點的可能性約55%，而大幅降息將有助於刺激能源需求。另外，伊朗支持的真主黨指責以色列策劃了一系列爆炸事件，導致黎巴嫩全境多人死亡、2,700多人受傷。這一事件加劇了對爆發全面戰爭的擔憂，也推動原油擴大漲勢。

CIBC Private Wealth的高級能源交易員Rebecca Babin表示：「宏觀環境對油價有利，在Fed會議前帶來了風險資產買盤」他說，空頭部位達到極端水平，利比亞和美國墨西哥灣的供應持續受限，以及奧克拉荷馬州庫欣的庫存本周可能大幅下降，也使原油價格受益。

黃金價格回落

金價在上一交易日攀升至歷史新高後於周二回落，因美元和美國公債殖利率走高，同時交易商為Fed本周可能做出的降息決定做準備。

現貨金價周二收盤下跌0.5%，至每英兩2,569.50美元，周一曾觸及2,589.59美元的歷史新高。

美國黃金期貨收低0.6%，報每英兩2,592.40美元。

金融市場的焦點是Fed將於周三結束的為期兩天的政策會議。道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示：「 由於各年期公債殖利率均上漲，金市今天走低，因一些人擔心，如果Fed明天降息25個基點，那麼購買黃金的動力可能會降低。」

高盛周一表示，基於該行經濟學家的基本情境假設，即Fed周三降息25個基點，他們認為金價有一定的策略性下行空間，並重申他們做多黃金的交易建議，以及2025年初每英兩2,700美元的目標價。

美國8月零售銷售意外增長，顯示美國經濟在第3季多數時間依然保持穩健，這也對避險黃金構成了壓力。

現貨銀跌0.2%，至每英兩30.71美元，周一曾觸及兩個月高點。白金上漲 0.2%，至每英兩982.30美元。鈀金跳漲3.5%，至每英ㄌ養1,113.94美元。

油價 美國 黃金

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