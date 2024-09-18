標普500創新高後平盤作收 Fed降息幅度未必讓市場滿意

美國股市周二收在平盤，回吐標普500指數和道瓊工業指數盤中創下歷史新高的漲勢，投資人對聯準會（Fed）四年半以來的首次降息幅度意見不一，但大幅降息的呼聲越來越高。

道瓊工業指數小跌15.90點，跌幅0.04%，至41,606.18點；標普500指數上漲1.49點，漲幅0.03%，收在5,634.58點；那斯達克綜合指數上漲35.93點，漲幅0.2%，至17,628.06點。

費城半導體指數微漲0.03%，台積電ADR和輝達（NVIDIA）均跌1%以上。

對經濟敏感的類股再度領先大型科技股，小型股羅素 2000 指數表現優於三大指數，上漲 0.7%，投資人認為小型股可能受益於低利率環境。

據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算降息0.5個百分點的機率約為2/3，比周一略為上升。

美國基準10年期公債殖利率上升至 3.641%，周一收在 3.622%，為 2023 年 6 月以來的最低水準。

22V Research進一項調查顯示，市場對Fed決策會作何反應取決於對降息幅度的押注。預計降息25個基點的投資人對降息會提振還是打壓風險偏好看法分歧；與此同時，那些押注會降息50個基點的投資人認為，Fed較小幅降息會導致避險行為。

盈透證券的Steve Sosnick仍然認為Fed應該偏向於25個基點，但也指出，多年的交易經驗讓他學會要尊重市場傳達的信息。他表示，市場信息一直是50個基點。Sosnick指出，如果Fed選擇25個基點，市場可能會普遍感到失望。

他表示，股票市場總是渴望更多的流動性，而債券市場幾乎已經消化了未來會議大幅降息的路徑。因此小幅降息對兩者都不利。

數據顯示，美國8月零售銷售意外增長，汽車經銷商銷售下降被強勁的網購所蓋過，這暗示在第3季大部分時間里，美國經濟依然根基穩固。

Ameriprise Financial Services 首席經濟學家Russell Price表示：「在今天的經濟數據出爐之前，人們的預期已經相當穩固，而這些數據所顯示的整體上是一個增長的環境，但是一個相對緩慢的增長環境。」

他說：「你在今天下午的交易中看到的是我們從歷史新高回落......因為明天有人會感到失望。」

受原油價格攀升提振，能源類股上漲 1.4%，在標普指數 11 類股表現最好，醫療保健類股下跌 1%，表現最差。

英特爾（Intel）上漲 2.7%，該公司和亞馬遜雲端服務部門簽約，將代工客製化的人工智慧（AI）晶片。亞馬遜上漲 1.1%。

Moderna反彈4.1%，這家疫苗生產商是標普500指數中表現最好的成分股，該公司上周因撙節計畫而暴跌。

微軟上漲 0.9%，為標普 500 指數帶來最大提振，該公司董事會批准一項 600 億美元庫藏股計畫，並將每季股息提高 10%。