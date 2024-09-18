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「新債王」岡雷克加入押注聯準會降2碼的隊伍：美經濟處於衰退

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
有「新債券天王」之稱的DoubleLine Capital創辦人岡雷克加入押注聯準會降2碼的隊伍。路透
有「新債券天王」之稱的DoubleLine Capital創辦人岡雷克加入押注聯準會降2碼的隊伍。路透

押注聯準會周三將以降2碼啟動降息周期的隊伍愈來愈壯大，有「新債券天王」之稱的雙線資本公司（DoubleLine Capital）創辦人岡雷克（Jeff Gundlach）也加入其中。

有關聯準會勢將開始迅速下調利率以防經濟陷入停滯的揣測推動債券走勢。2年期美國公債殖利率低於3.6%。這較聯準會的目標利率低了大約1.75個百分點。

長期擔任債券基金經理的岡雷克表示，聯準會應縮小這一缺口。他預計聯準會周三將把基準利率下調50基點，並在年底前總計下調125基點。他說，美國經濟已處於衰退，聯準會的緊縮政策維持時間過長。

岡雷克在加州參加財富管理業會議Future Proof的一場座談會時說，「我認為他們會降息50個基點——他們看起來太不合時宜了。聯準會行動大幅落後，他們應該恰當行事」。他給聯準會打的分數是「不及格」，並補充表示聯準會應該更早降息。

岡雷克說：「我們已經處於衰退之中。我看到了很多裁員公告，這很糟糕。」

美國 聯準會

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