聯準會召開決策會議 外界預期降息幾成定局

美國聯邦準備理事會（Fed）今天展開為期2天的貨幣政策會議，隨著通膨續降，市場預期這次會議降息幾成定局，預料將是聯準會2020年3月來首次降息。

聯準會發布聲明說，這場會議在美東時間上午10時30分（台北時間晚間10時30分）召開，預定美東時間18日下午2時（台北時間19日凌晨2時）宣布利率決策。

外界普遍預期，決策官員將討論基準利率調降1碼（0.25個百分點）或者大幅調降2碼。

法新社報導，美國通膨持續放緩並貼近聯準會設定的長期目標，勞動市場雖持續降溫但仍具韌性，這些都使聯準會以從容不迫的姿態召開決策會議。

聯準會自去年7月來將基準利率維持在20年高點，致使消費者和企業的融資成本上揚，但美國經濟成長仍維持在擴張格局。

這些數據使人們的希望升高：聯準會可在不引發經濟衰退下，完成讓通膨重返目標水準這個罕見壯舉，就是所謂的「軟著陸」。

KPMG首席經濟學家史萬克（Diane Swonk）指出，降息2碼固然能進一步壓低融資成本，但也可能助長通膨復燃，因此他認為聯準會決策官員支持這個做法的可能性不高。