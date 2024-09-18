聯準會召開決策會議 外界預期降息幾成定局

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國聯邦準備理事會（Fed）今天展開為期2天的貨幣政策會議，隨著通膨續降，市場預期這次會議降息幾成定局，預料將是聯準會2020年3月來首次降息。

聯準會發布聲明說，這場會議在美東時間上午10時30分（台北時間晚間10時30分）召開，預定美東時間18日下午2時（台北時間19日凌晨2時）宣布利率決策。

外界普遍預期，決策官員將討論基準利率調降1碼（0.25個百分點）或者大幅調降2碼。

法新社報導，美國通膨持續放緩並貼近聯準會設定的長期目標，勞動市場雖持續降溫但仍具韌性，這些都使聯準會以從容不迫的姿態召開決策會議。

聯準會自去年7月來將基準利率維持在20年高點，致使消費者和企業的融資成本上揚，但美國經濟成長仍維持在擴張格局。

這些數據使人們的希望升高：聯準會可在不引發經濟衰退下，完成讓通膨重返目標水準這個罕見壯舉，就是所謂的「軟著陸」。

KPMG首席經濟學家史萬克（Diane Swonk）指出，降息2碼固然能進一步壓低融資成本，但也可能助長通膨復燃，因此他認為聯準會決策官員支持這個做法的可能性不高。

經濟衰退 聯準會 通膨

延伸閱讀

市場預期Fed將降息 專家盤點歷史數據：布局首選「2類資產」

Fed傳聲筒：本周降息1或2碼都很糾結 要靠鮑爾聚攏共識

高盛重申看漲金價 調降Q4鐵礦砂價格預測

預期Fed降息幅度擴大 史指走升、道瓊創收盤新高

相關新聞

等待Fed降息決定 史指盤中創新高後收於平盤

市場等待聯準會關鍵降息決定，史坦普500指數在創下歷史新高後持平收盤。

對陸晶片禁令 美日將達協議

英國金融時報報導，美國與日本已接近達成一項協議，限制對中國大陸晶片業的關鍵技術輸出，即便日方擔憂北京當局揚言報復日企，而...

多災多難的一年…波音罷工持續 分析師：日營收至少損失1億美元

分析師今天表示，美國航太巨擘波音公司在和代表3萬多名員工的工會達成協議前，每天營收損失至少達1億美元

美零售銷售優於預期！美股早盤齊漲 輝達旺、英特爾勁揚3%

投資人靜候聯準會（Fed）利率決策前夕，美國零售銷售意外攀升，提振眾人對美國經濟的信心，17日早盤美股四大指數齊揚。

台積電進駐熊本 福岡縣工業用地變動率全日本第一

日本國土交通省今天公布截至7月1日的基準地價。福岡縣工業用地的平均變動率比去年上升11.6%，居全日本第一。這是1976...

疫後復甦希望幻滅？ 這些投資大咖悄悄加碼押注中國經濟

2024年已經過了大半時間，世界仍然對中國感到擔憂，從房地產困境到經濟數據低迷，中國似乎仍擺脫不了新冠疫情大規模封鎖後遺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。