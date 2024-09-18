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數位貨幣 全球央行必考題

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

最新研究顯示，占全球經濟規模98%的134個國家正在探索數位貨幣，其中將近一半已處進階階段，中國大陸、巴哈馬和奈及利亞等先驅國家的使用率也開始回升。

美國智庫大西洋理事會17日表示，G20所有國家目前都在研究央行數位貨幣（CBDC），而全球目前共有44國正在試行，比一年前的36國增加，也是各國推動因應現金使用下滑、以及比特幣等發展威脅政府鑄幣權的措施一環。

大西洋理事會的李普斯基和庫瑪表示，今年最引人注目的發展，為巴哈馬、牙買加及奈及利亞CBDC規模的大幅擴增。中國大陸也正在進行世界上最大的試行計畫，數位人民幣使用量成長近三倍，交易額達到人民幣7兆元（9,870億美元）。

李普斯基說，「有人說已推出CBDC的國家使用率很低、或根本沒在使用，但過去幾個月我們看到接受度不減反增」，「我預測一年後中國央行將接近全面推出」。

報告也顯示，在俄羅斯入侵烏克蘭、引發G7出手制裁俄國後，銀行對銀行的純CBDC「批發」計畫數量增加逾一倍至13項，成長最快者為連結中國大陸等國CBDC的「mBridge」計畫。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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