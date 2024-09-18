上億美元富豪 全球29,350人上榜...紐約744人最多

根據英國恒理環球顧問公司（Henley & Partners）發布的《2024年上億美元富豪報告》，目前全球共有29,350人擁有1億美元或以上的流動可投資資產，在報告列舉的全球前50座主要城市中，紐約以744人獨占鰲頭，舊金山灣區及洛杉磯分居二、三名，北京以347人位居第五，台北以82人排名第39。

過去十年來，這個獨特俱樂部的成員成長了54%，在這段期間以美國和中國的成長最快，歐洲則望塵莫及。中國的崛起最受矚目，在過去十年身價上億美元的人數擴增108%，增幅甚至超越美國的81%。相比之下，歐洲的增長一直羸弱，在過去十年僅增26%。

恒理環球的執行長史蒂芬（Juerg Steffen）表示，歐洲表現疲弱是由於英國、德國和法國等主要市場的增長緩慢，「現在許多歐洲小市場充滿活力，例如摩納哥、馬爾他、蒙特內哥羅和波蘭的上億美元富豪增加75%或以上。隨著這個菁英族群的持續成長與遷移，對全球經濟、政治及社會的影響力既深且廣」。

這份報告顯示，全世界身價上億美元的富豪，三分之一集中在全球50座重要城市，美國包辦15座城市並且持續盤據前三名。紐約市擁有744名上億美元富豪，舊金山灣區以675人緊跟其後，第三名洛杉磯有496人。

但美國的主導地位岌岌可危，因為亞洲急起直追，北京以347人高居全球第五位，新加坡則以336人排名第六，上海以322人位居第七，香港則以320人排名第八。預計新加坡和香港未來15年（至2040年）上億美元富豪的增長率將超過100%。

展望至2040年，杭州、深圳、台北、杜拜和阿布達比等亞洲和中東城市的上億美元富豪，預計將增長超過150%。新興市場也不遑多讓，沙烏地阿拉伯的利雅得和印度的班加羅爾預計在未來16年內，上億美元富豪的人口都將增長超過150%。

曾經是世界金融之都的倫敦，如今僅以370人排名第四位，而未來16年（至2040年）上億美元富豪的成長率預測則低於50%。巴黎則以286人排名第十。