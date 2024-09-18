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美8月零售銷售優於預期 代表經濟仍持穩

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國8月零售銷售大幅回軟，月增幅僅0.1%，是美國民眾消費縮手的最新跡象，但數據優於市場預期，也代表美國經濟仍持穩。（路透）
美國8月零售銷售大幅回軟，月增幅僅0.1%，是美國民眾消費縮手的最新跡象，但數據優於市場預期，也代表美國經濟仍持穩。（路透）

美國8月零售銷售大幅回軟，月增幅僅0.1%，是美國民眾消費縮手的最新跡象，但數據優於市場預期，也代表美國經濟仍持穩。

美國商務部17日公布，8月整體零售銷售比7月微增0.1%，略優於預估的-0.2%，但遠比7月時的1.1%增幅（修正數）疲弱。銷售額並未如預期般下降，主要是因為網路銷售強勁。

扣除汽車後，零售銷售額增加0.1%，增幅低於預估的0.2%，也不及7月時的0.4%；扣除汽車及汽油後，零售額增加0.2%，是連續第四個月出現成長，但增幅低於預估的0.3%，及7月時的0.4%。

美國零售銷售增減幅
美國零售銷售增減幅

扣除建材、汽車與零件、加油站與食品服務業之後的控制組銷售額，增加0.3%，符合預估，但略低於7月時的增加0.4%。控制組是國內生產毛額（GDP）報告中消費支出項目的重要依據。

在13大類零售項目之中，有五項銷售額增加，而電子與家電、成衣、家具等業者的銷售額減少；加油站銷售也下降，主因油價下跌。

經濟學者指出，這項數據顯示第3季家庭需求依然堅韌。

不過由於利率居高，家庭在疫情期間累積的儲蓄逐漸耗盡，及生活成本升高，且就業市場逐漸降溫，工作不再那麼容易找，終將使消費者勒緊褲帶。

零售銷售代表美國消費支出的三分之一，是觀察美國經濟表現的關鍵指標。過去12個月來，零售銷售額增長2.1%，增速溫和，低於通膨率，在新冠疫情前，零售銷售額年增3.6%。

8月零售銷售是周三Fed決定降息幅度之前最後一項重要數據。

目前市場預期這次將降息2碼的機率接近70%，而零售銷售並未出乎意料之強，因此預期降息2碼的機率仍然居高。

彭博經濟學家溫格表示，最新數據顯示消費者花錢時已更節制，所以上網搜尋更便宜的生活必需品和開學用品。加上7月的儲蓄率降至2.9%，就業市場也不再那麼熱絡，看緊荷包是消費者僅有的選擇，這提高了景氣放緩的程度和範圍，也讓Fed本周更有理由推動較大幅度的降息。

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