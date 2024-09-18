對陸晶片禁令 美日將達協議

英國金融時報報導，美國與日本已接近達成一項協議，限制對中國大陸晶片業的關鍵技術輸出，即便日方擔憂北京當局揚言報復日企，而美方則希望十一月大選前敲定這項協議。

報導說，白宮打算在十一月總統大選前公布新的出口管制措施，包括要求非美國企業需取得許可，才能出售有助於大陸科技業的產品。

熟知華府與東京磋商的人士指出，目前美國與日本即將取得突破，不過一名日本官員示警，由於擔憂中方報復，磋商情況仍「相當脆弱」。

華府希望使大陸更不易取得關鍵的晶片製造工具，凡此種種限制將對半導體設備製造商荷蘭艾司摩爾（ＡＳＭＬ）與日本東京威力科創（Tokyo Electron）造成最大影響。

美國也要求ＡＳＭＬ與東京威力科創限縮維修服務，包括軟體更新、工具維護，此舉將相當不利大陸。

上述磋商重點在於協調三國的出口管制規定，如此日本與荷蘭企業將不會受限於美國的「外國直接產品規則」（ＦＤＰＲ）。荷蘭一名人士形容ＦＤＰＲ猶如「外交炸彈」。

日本擔憂大陸的報復可能包括禁止重要礦產出口，尤其是鎵和石墨，迫使若干日本商業客戶尋求含有上述礦產產品的替代供應商。

日本官員表示，近幾個月來，各方日益擔憂，若東京當局對美國讓步太多，中方將以牙還牙，尤其擔心北京當局將限制關鍵礦產出口。

一名了解美日荷三方磋商的人士表示，雖然敲定協議「不容易」，不過美國務必審慎，不應採取導致日本與荷蘭棄絕美日荷三方機制的舉措。

美日荷三方機制是在美國前總統川普主政時期建立，有助於協調出口管制。