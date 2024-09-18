瑞典：不會入股電池製造商
瑞典電池製造商Northvolt虧損連連，急需資金度過難關，但該國總理克里斯特森表示，政府不會入股，該公司的未來必須由民間決定。
克里斯特森16日被問到，政府是否打算援助Northvolt時，他回答說：「無疑地，我們致力於讓瑞典成為綠色轉型新科技的發展之地，但政府介入或入股並不適宜」，「決定權在Northvolt股東手上。」
Northvolt主管強調，瑞典不像德國或加拿大一樣，提供慷慨補助，該公司獲得的政府支持相對較少，他們並未仰賴當局的巨額補貼。不過克里斯特森說：「我們不涉入個別公司的商業計畫。」
Northvolt執行長卡爾森認為，自家公司攸關歐洲製造業的未來、也關乎歐洲在綠色產業對抗美中的能力。與該公司關係密切的人士說：「如果歐洲不想淪為博物館，需要替這類產業和公司挺身而出。」
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