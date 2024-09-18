微軟砸600億美元買庫藏 季配息調高10%

微軟宣布600億美元的全新庫藏股計畫，金額追平公司歷來最高紀錄，同時也把季配息金額調高10%，為股東奉送大紅包。

微軟16日表示，截至11月21日持有微軟股票的股東，將在12月12日獲配每股83美分的現金股利，較前一季的77美分增加10%。微軟預定12月10日舉行年度股東大會。

除了提高股利之外，董事會也批准了一個全新的庫藏股計畫，規模600億美元，以取代2021年宣布的600億美元股票買回計畫。

微軟股價走勢

微軟曾在7月表示，本會計年度將在AI基礎設施上投入更多資金，截至6月底的一季微軟資本支出增加77.6%，主要是AI相關支出。

包括微軟和Alphabet旗下的Google在內，大型科技公司正面臨投資人的壓力，希望看到在AI基礎設施投資了數十億美元後的回報。

同日，微軟也針對Microsoft 365 Copilot釋出第二波更新，其中包括Copilot Pages，號稱是「能讓多名用戶進行AI協作設計的動態持久畫布」。微軟也推出Copilot代理，協助企業利用Copilot來加速自動化及執行程序，讓使用者的工作效率能藉由AI大幅提升。

此次在Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Microsoft Teams，以及OneDrive等工具更新的Copilot功能，則進一步提升協同作業與生產效率，例如在Excel可透過Copilot使用更多計算公式與條件格式，另外也能與Python程式碼結合，讓使用者能在無程式撰寫能力下，也能透過人工智慧方式進行預測與風險分析。

微軟表示，目前Copilot使用人數的每季成長幅度已超過60%，接下來也將持續更新、調整Copilot功能，讓更多企業組織能藉由Copilot功能加快工作效率。

另外，微軟攜手總部位於阿布達比的G42公司，提高對中東和非洲的AI投資，這是繼幾個月前敲定15億美元的交易、G42同意撤出中國大陸的投資後，雙方的最新合作。

根據這兩公司17日發布的聲明，他們將在阿布達比設立兩座AI中心，其中一座將協助開發負責任地使用AI的最佳實踐與業界標準，微軟也將開設該地區首座AI for Good Research實驗室，以支持其社會目標，包含促進糧食安全、強化氣候韌性。